Beneficiarios del Seguro Social recibirán dos pagos de hasta $5,108 esta semana

Un ajuste en el calendario hará que millones de beneficiarios del Seguro Social reciban dos depósitos en pocos días. El adelanto ocurre debido al feriado de Labor Day, que cae el lunes 1 de septiembre de 2025, y obliga a que el pago mensual programado se adelante al viernes 29 de agosto.

¿Quiénes reciben doble pago?

El Seguro Social acostumbra a emitir los depósitos el primer día de cada mes. Sin embargo, cuando la fecha coincide con un fin de semana o un día festivo, los pagos se adelantan al último día hábil anterior.

Este fenómeno ya ha ocurrido varias veces en 2025: por ejemplo, en mayo los beneficiarios recibieron su cheque de junio el viernes 30.

En esta ocasión, los jubilados recibirán el pago correspondiente a septiembre junto con el de agosto, lo que significa dos depósitos en menos de una semana.

No obstante, deben tener en cuenta que después de cobrar el adelanto deberán esperar hasta el 1 de octubre para recibir el siguiente pago.

¿Cuánto dinero recibirán?

El monto varía según el historial laboral y la edad a la que cada persona comenzó a reclamar beneficios. La Administración del Seguro Social (SSA) reporta que:

-Si los beneficios se reclaman a los 62 años, el pago máximo es de $2,831 al mes.

-Si se inicia a los 67 años, el monto puede llegar a $4,018 mensuales.

-Los que esperan hasta los 70 años alcanzan el máximo de $5,108 al mes.

A pesar de estos topes, la mayoría recibe mucho menos.

En junio de 2025, la SSA informó que el cheque promedio por primera vez superó los $2,000, situándose en $2,002.39.

Los riesgos del doble pago

Aunque a primera vista parece una buena noticia, los expertos advierten que los beneficiarios deben administrar con cuidado este adelanto.

Recibir dos cheques juntos puede crear la ilusión de tener más dinero disponible, pero en realidad el segundo pago corresponde al mes siguiente.

Esto significa que el dinero debe rendir hasta octubre, cuando llegue el siguiente depósito.

Consejos para complementar ingresos

Ante la incertidumbre sobre el futuro del programa, algunos especialistas sugieren fortalecer el ahorro para la jubilación a través de instrumentos como 401(k) o cuentas IRA.

La Liga de Ciudadanos Mayores (Senior Citizens League) insiste en que comenzar temprano puede marcar una gran diferencia en el retiro.

Shannon Benton, directora ejecutiva de la organización, señaló: “Es fundamental que los trabajadores piensen en cómo complementar sus beneficios del Seguro Social con ahorros e inversiones adicionales”.

