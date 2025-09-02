Trump confirma traslado del Comando Espacial de Colorado a Alabama

El presidente Donald Trump anunció este martes que el Comando Espacial de Estados Unidos dejará Colorado Springs para instalar su sede en Huntsville, Alabama, decisión que revierte la medida tomada en 2023 por su antecesor, Joe Biden.

En la Casa Blanca, el mandatario sostuvo que la mudanza fortalecerá la Fuerza Espacial —creada en 2018 durante su primer mandato— y abrirá la puerta a una expansión económica en Alabama. Según dijo, el traslado generará 30,000 empleos e impulsará inversiones por “cientos de miles de millones de dólares”.

A su juicio, la nueva sede dará a Estados Unidos una ventaja estratégica en la carrera espacial frente a potencias como Rusia y China.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, respaldó la medida al señalar que la ubicación en Huntsville refleja las recomendaciones de la Fuerza Aérea y de la propia Fuerza Espacial: “Se trata del lugar correcto para garantizar que mantengamos nuestra ventaja en el ámbito más decisivo. Quien controle los cielos controlará la guerra del futuro”, afirmó.

Trump añadió que desde su nueva sede el Comando Espacial desempeñará un papel fundamental en el desarrollo del “Golden Dome”, un sistema antimisiles inspirado en el “Iron Dome” israelí: “Vamos a tener un Golden Dome como nadie ha visto antes, el mejor, el mejor”.

El mandatario recordó que ya había anunciado Huntsville como la ubicación preferida, pero que la administración Biden frenó los planes debido a las restricciones sobre el aborto en Alabama, lo que llevó a que en 2023 el jefe del Comando decidiera continuar en Colorado Springs.

Voto por correo en Colorado

Tras detallar la importancia estratégica de la mudanza, Trump dedicó buena parte de su mensaje a cuestionar las reglas electorales de Colorado. Explicó que su oposición al voto por correo en ese estado también influyó en su decisión:

“El problema que tengo con Colorado, uno de los grandes problemas, es que votan por correo, pasaron a votar solo por correo, así que automáticamente tienen elecciones corruptas”, afirmó en el Despacho Oval, acompañado de legisladores de Alabama que habían defendido el traslado.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Estado de Colorado citados por NBC News, en los comicios más recientes el 92 % de los electores votó por correo y solo un 8 % acudió en persona.

El presidente insistió en que ese sistema “significa elecciones deshonestas” y agregó: “Eso también jugó un papel importante”.

Colorado, con dos senadores demócratas, ha rechazado a Trump en las tres últimas presidenciales.

Sigue leyendo:

Trump anuncia que EE.UU. interceptó barco con drogas en el Caribe que partió de Venezuela

Trump hará un “emocionante” anuncio en la Casa Blanca

California celebra fallo que declara ilegal despliegue de tropas de Trump: “Ningún presidente es rey”