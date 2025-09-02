Trump anuncia que EE.UU. interceptó barco con drogas en el Caribe que partió de Venezuela

El presidente Donald Trump anunció este martes desde la Oficina Oval en la Casa Blanca que Estados Unidos “disparó” a un barco que transportaba drogas desde Venezuela, en medio del despliegue militar en el mar Caribe y de las tensiones con el régimen de Nicolás Maduro.

“Acabamos de disparar a un barco que transportaba drogas. Pasó hace unos momentos”, dijo el presidente Trump en una rueda de prensa posterior a su anuncio en la Casa Blanca.

Y añadió: “Tenemos muchas drogas llegando a nuestro país desde hace mucho tiempo. Estos salieron de Venezuela, salieron muy fuertemente de Venezuela. Muchas cosas están saliendo de Venezuela. Así que lo sacamos. Y lo verás después de esto, después de que termine esta reunión”.

Mientras Trump continuaba con su discurso, el secretario de Estado Marco Rubio confirmó la operación, que calificó de “ataque letal”.

“Como @potus acaba de anunciar hace unos momentos, hoy el ejército estadounidense llevó a cabo un ataque letal en el sur del Caribe contra un barco con drogas que había partido de Venezuela y estaba siendo operado por una organización narcoterrorista designada”, escribió Rubio en su red social X.

Aunque el secretario de Estado no especificó a qué organización se refería, EE.UU. ya había anunciado que el despliegue militar cerca de las costas de Venezuela se haría con la intención de frenar al Cartel de los Soles, que Washington ha vinculado con los cabecillas del régimen de Nicolás Maduro.

El congresista republicano de origen cubano Carlos Giménez celebró la noticia y agradeció a Trump y a Rubio por “tomar acciones decisivas contra las redes narcoterroristas que operan desde Venezuela”.

“El dictador Maduro y su régimen de cártel continúan envenenando nuestras comunidades con drogas mortales. Debemos mantener la presión hasta aniquilar los cárteles”, escribió Giménez en su cuenta X.

