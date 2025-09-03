Administración Trump cancela la extensión de TPS para Venezuela de 2021

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la secretaria Kristi Noem pusieron fin a la designación de 2021 del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Venezuela, según informó la agencia en un comunicado de prensa, indicando que expirará el 10 de septiembre de 2025.

“Al menos 60 días antes del vencimiento de una designación de TPS, la secretaria de Seguridad Nacional, tras consultar con las agencias gubernamentales estadounidenses correspondientes, debe revisar las condiciones en el país designado para el TPS para determinar si se siguen cumpliendo las condiciones que justifican la designación y, de ser así, por cuánto tiempo extenderla”, dice el comunicado.

“Tras consultar con colaboradores interinstitucionales, la secretaria Noem determinó que las condiciones en Venezuela ya no cumplen con los requisitos legales del TPS. La decisión de la secretaria se basó en una revisión de las condiciones en Venezuela realizada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y en consulta con el Departamento de Estado. La secretaria ha determinado que la terminación de la designación del Estatus de Protección Temporal (TPS) de Venezuela de 2021 es necesaria porque es contraria al interés nacional”, según el comunicado de prensa.

Durante la presidencia de Biden, se establecieron dos designaciones de TPS para Venezuela.

La primera fue establecida en 2021 y la segunda, en 2023.

Tras la finalización en abril pasado de la designación de TPS de 2023, aproximadamente 348,000 ciudadanos venezolanos perdieron su estatus de protección y se vieron obligados a realizar trámites para salir de Estados Unidos.

Con la terminación de la designación de TPS de 2021, 268,156 ciudadanos venezolanos que se encuentran actualmente en EE.UU. perderán su estatus y ya no podrán residir legalmente en el país, 3,738 solicitudes iniciales pendientes para ser elegibles para TPS y 102,935 solicitudes de renovación pendientes también serán canceladas.

“Dado el papel sustancial de Venezuela en impulsar la migración irregular y el claro efecto imán creado por el Estatus de Protección Temporal, mantener o expandir el TPS para los ciudadanos venezolanos socava directamente los esfuerzos de la Administración Trump para asegurar nuestra frontera sur y gestionar la migración de manera efectiva”, dijo el portavoz de USCIS, Matthew Tragesser.

USCIS recomienda que aquellos que ya no están protegidos por TPS que utilicen la aplicación móvil CBP Home para facilitar su salida de Estados Unidos, mediante la autodeportación.

