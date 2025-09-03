Arrestan a migrantes indocumentados e incautan drogas en almacén de Houston

Un operativo de la Administración para el Control de Drogas (DEA), en conjunto con el Servicio de Control de Inmigración de Aduanas (ICE) y el Departamento de Policía de Stafford en Houston, descubrieron un almacén que era utilizado para procesar marihuana. Como resultado de la acción, alrededor de 18 migrantes indocumentados fueron arrestados e incautaron 1,200 libras de marihuana.

“El Departamento de Policía de Stafford junto con la Administración de Control de Drogas llevaron a cabo una operación conjunta que dio como resultado la ejecución de una orden de registro en el bloque 4000 de Greenbriar Dr. como parte de una investigación de narcóticos en curso”, dijo la policía en un comunicado.

Migrantes de Honduras, El Salvador, México y Guatemala

Después de una investigación y localizar el almacén donde procesaban la marihuana, agentes lograron arrestar a migrantes indocumentados originarios de Honduras, Guatemala, El Salvador y México. En total, 18 personas fueron trasladadas al Centro de Detención en la ciudad de Houston en Texas.

“La actividad criminal se aplicará fuertemente en Stafford, y seguimos comprometidos con proteger a nuestra comunidad. Damos las gracias a nuestros socios locales, estatales y federales por su ayuda en esta operación”, dijo el jefe Richard S. Ramírez.

Algunas personas se escondieron en el techo. Foto: Departamento de Policía de Stafford, Texas | Cortesía

ICE solicitó la ayuda de oficiales K-9 para localizar a todas las personas involucradas, y algunas de ellas intentaron esconderse en el techo del almacén, donde fueron localizados por los caninos para ser arrestados.

“18 extranjeros ilegales arrestados —incluyendo algunos escondidos en el techo— cuando ICE, ERO Houston y Drug Enforcement Administration – DEA, trabajando con la policía local, descubrieron un importante almacén ilegal de marihuana en Texas”, redactó ICE.

“No podrás esconderte”

Las personas arrestadas fueron puestas bajo custodia de ICE para su procesamiento y posible deportación a sus países de origen.

“Puedes correr, pero no puedes esconderte, ¡ni siquiera en el techo! 18 indocumentados arrestados después de que DEA Houston descubriera un importante almacén ilegal de marihuana con varios indocumentados trabajando en su interior“, publicó en su cuenta X, DEA Houston.

El jefe de la policía de Sttaford destacó que “la operación refleja el compromiso de las agencias locales, estatales y federales de abordar los delitos relacionados con los narcóticos y garantizar la seguridad de la comunidad”.

