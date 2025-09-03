Jubilados en estos 10 estados recibirán el mayor aumento en pagos del Seguro Social

El próximo ajuste anual por costo de vida (COLA, por sus siglas en inglés) traerá incrementos en los pagos del Seguro Social para todos los beneficiarios. Sin embargo, los jubilados en ciertos estados verán aumentos más altos en dólares, debido a que allí se concentran los cheques promedio más elevados.

El COLA 2026 y su impacto

La Administración del Seguro Social anunciará el ajuste oficial para 2026 el próximo 15 de octubre, después de que el Departamento de Trabajo publique los datos de inflación de septiembre.

El grupo Senior Citizens League prevé un aumento de 2.7%, aunque advierte que la cifra podría variar, ya que la estimación se ha revisado al alza durante cinco meses consecutivos.

Aunque el porcentaje de ajuste será igual para todos, los jubilados con cheques más grandes en términos nominales obtendrán aumentos más significativos en dólares.

Por ejemplo, si un beneficiario recibe $2,000 al mes, con un ajuste del 2.7% ganaría $54 adicionales. En cambio, alguien con $1,200 mensuales solo recibiría $32 más.

Los estados con los pagos más grandes

De acuerdo con los datos más recientes, los 10 estados donde los jubilados tienen los beneficios promedio más altos de Seguro Social -y por lo tanto los incrementos en dólares más grandes- son:

1. New Jersey – $2,172

2. Connecticut – $2,159

3.Delaware – $2,139

4.New Hampshire – $2,121

5.Maryland – $2,084

6.Michigan – $2,067

7.Washington – $2,061

8.Minnesota – $2,053

9.Massachusetts – $2,021

10.Indiana – $2,016

Estos montos reflejan el beneficio mediano recibido por jubilados hasta diciembre de 2024.

¿Por qué algunos estados tienen cheques más altos?

El lugar de residencia no determina directamente cuánto paga el Seguro Social, ya que los beneficios dependen del historial de ingresos y la edad en la que se reclama.

Sin embargo, existe una correlación indirecta: los estados con ingresos medios más altos tienden a generar beneficios más grandes.

Cinco de los estados en la lista -New Jersey, New Hampshire, Maryland, Washington y Massachusetts- figuran entre los 10 con mayores ingresos promedio del país.

Otros como Delaware, Connecticut y Minnesota también superan el promedio nacional.

Por otro lado, Michigan e Indiana destacan porque, a pesar de tener ingresos por debajo de la media, se ubican entre los que reciben pagos más altos.

Esto podría deberse a que más trabajadores en esos estados esperan hasta edades avanzadas para reclamar el beneficio o a que jubilados de otros estados deciden mudarse allí.

