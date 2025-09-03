Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del miércoles 3 de septiembre de 2025

Averigua los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy miércoles 3 de septiembre. El total del pozo de los premios en efectivo es de $3,200,000 millones de dólares.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) cuenta con distintas posibilidades de juegos para sus participantes. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del miércoles 3 de septiembre

Los números ganadores son: 01 03 06 11 15 16 21 22 28 32 38 48 52 57 59 62 67 70 74 76

Números ganadores de Numbers del miércoles 3 de septiembre

Combinación mediodía: 06 01 05

Combinación noche: 08 09 09

Números ganadores de Win 4 del miércoles 3 de septiembre

Combinación mediodía: 07 09 05 00

Combinación noche: 03 04 00 03

Números ganadores de Take 5 del miércoles 3 de septiembre

Combinación mediodía: 15 17 25 27 34

Combinación noche: 09 21 25 35 38

Números ganadores de Cash4Life del miércoles 3 de septiembre

Los números ganadores son: 03 09 39 48 56

Consejos para aumentar tus oportunidades de ganar la lotería

La lotería es un juego de azar, aunque hay algunas formas de conseguir mejorar las posibilidades de lograr premio en los juegos de la Lotería de Nueva York.

Primeramente, es importante buscar las estadísticas de los números ganadores en sorteos anteriores. Algunos números pueden tener una mayor probabilidad de ser sorteados que otros y conocer estas tendencias puede ayudar en el momento de elegir los números que vas a jugar.

Después, se recomienda jugar con regularidad y participar en distintos juegos. Al variar las opciones de juego, los jugadores aumentan sus posibilidades de ganar en diferentes juegos.

Finalmente, se recomienda establecer un presupuesto y no despegarse. No se ha de gastar más dinero del permitido en la lotería, ya que esto podría causar problemas económicos.

Cómo reclamar tus premios de la lotería de Nueva York

Reclamar las ganancias dela lotería de Nueva York es un proceso fácil y sencillo, pero hay que seguir algunas instrucciones para recibir el pago completo sin inconveniencias.

Los premios de un máximo de $600 se pueden cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Si son mayores, previamente se necesita completar un formulario de reclamo y presentar el boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Se recuerda que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que se debe estar preparado para pagar una parte de las ganancias en impuestos.

Los mayores premios que ha dado la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha regalado muchos premios desde su creación, con muchos de ellos multimillonarios.

Desde abril de 2023, hay un nuevo mega millonario en Queens, Nueva York: allí, una persona acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island ganó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, un increíble $319 millones de dólares en Mega Millions. En 2018, un trabajador de la construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros grandes participantes que se hicieron millonarios gracias a la Lotería fueron un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Puedo participar en la Lotería de Nueva York si no vivo en Nueva York?

Sí, toda persona mayor de 18 años podrá participar en la Lotería de Nueva York independientemente del lugar en el que resida.

Otros resultados de la Lotería