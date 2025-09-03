McDonald’s trae de vuelta los Extra Value Meals con ofertas por $5 y $8

window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

McDonald's trae ofertas para comer en cualquier hora, desde el desayuno hasta la cena. Crédito: McDonald's | Cortesía

Por  Miyeilis Flores

Lo que comenzó como una estrategia de precios bajos a principios de año regresa casi al cierre de 2025. McDonald’s anunció el regreso de los Extra Value Meals a partir del 8 de septiembre, con dos ofertas de combos de comida a precios de $5 y $8.

Los Extra Value Meals son ofertas pensadas en los consumidores al ofrecer un ahorro del 15 % en cada combo en comparación con la compra de los productos por separado (un plato principal, papas fritas y una bebida).

McDonald’s busca ofrecer una relación valor – precio para sus fanáticos. “El regreso de los Extra Value Meals refleja el compromiso compartido por la empresa y los franquiciados de ofrecer precios asequibles todos los días,” dijo Danielle Marasco, dueña/operadora de McDonald’s y presidenta de la National Franchisee Leadership Alliance (NFLA).

“Estamos trabajando juntos para mantener los productos del menú que nuestros clientes aman a precios asequibles para todos en las comunidades a las que servimos”, agrega.

¿Qué se puede adquirir con $5 y $8?

Las ofertas de McDonald’s brindan a los clientes la oportunidad de elegir opciones para cualquier momento del día, incluso para un aperitivo. Para el desayuno, se ofrecerá un Sausage McMuffin con huevo, Hash Brown y café pequeño por solo $5. Por la tarde, se podrá disfrutar de un Big Mac, World Famous Fries medianas y un refresco mediano por $8.

Además, hay ocho Extra Value Meals adicionales para elegir, incluyendo McMuffin con huevo, hamburguesas, Nuggets de pollo y más:

  • Egg McMuffin
  • Sausage Egg & Cheese McGriddles
  • Bacon, Egg and Cheese Biscuit
  • Cualquier Quarter Pounder (Original, Bacon o Deluxe)
  • Cualquier McCrispy (Original, Deluxe o Spicy Deluxe)
  • Chicken McNuggets de 10 piezas

Próximas ofertas

Estas promociones estarán disponibles por tiempo limitado, con la promesa de nuevas ofertas, como los McGriddles de salchicha, huevo y queso por $5 y las comidas de Chicken McNuggets de 10 piezas por $8 en noviembre. Asimismo, los clientes podrán conseguir un Snack Wrap por $2.99 hasta fin de año.

