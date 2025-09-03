McDonald’s trae de vuelta los Extra Value Meals con ofertas por $5 y $8

Lo que comenzó como una estrategia de precios bajos a principios de año regresa casi al cierre de 2025. McDonald’s anunció el regreso de los Extra Value Meals a partir del 8 de septiembre, con dos ofertas de combos de comida a precios de $5 y $8.

Los Extra Value Meals son ofertas pensadas en los consumidores al ofrecer un ahorro del 15 % en cada combo en comparación con la compra de los productos por separado (un plato principal, papas fritas y una bebida).

McDonald’s busca ofrecer una relación valor – precio para sus fanáticos. “El regreso de los Extra Value Meals refleja el compromiso compartido por la empresa y los franquiciados de ofrecer precios asequibles todos los días,” dijo Danielle Marasco, dueña/operadora de McDonald’s y presidenta de la National Franchisee Leadership Alliance (NFLA).

“Estamos trabajando juntos para mantener los productos del menú que nuestros clientes aman a precios asequibles para todos en las comunidades a las que servimos”, agrega.

¿Qué se puede adquirir con $5 y $8?

Las ofertas de McDonald’s brindan a los clientes la oportunidad de elegir opciones para cualquier momento del día, incluso para un aperitivo. Para el desayuno, se ofrecerá un Sausage McMuffin con huevo, Hash Brown y café pequeño por solo $5. Por la tarde, se podrá disfrutar de un Big Mac, World Famous Fries medianas y un refresco mediano por $8.

Además, hay ocho Extra Value Meals adicionales para elegir, incluyendo McMuffin con huevo, hamburguesas, Nuggets de pollo y más:

Egg McMuffin

Sausage Egg & Cheese McGriddles

Bacon, Egg and Cheese Biscuit

Cualquier Quarter Pounder (Original, Bacon o Deluxe)

Cualquier McCrispy (Original, Deluxe o Spicy Deluxe)

Chicken McNuggets de 10 piezas

Big Mac

Big Mac Meal Crédito: McDonald’s | Creative Commons

Sausage McMuffin con huevo

McMuffin with Egg Meal. Crédito: McDonald’s | Cortesía

Próximas ofertas

Estas promociones estarán disponibles por tiempo limitado, con la promesa de nuevas ofertas, como los McGriddles de salchicha, huevo y queso por $5 y las comidas de Chicken McNuggets de 10 piezas por $8 en noviembre. Asimismo, los clientes podrán conseguir un Snack Wrap por $2.99 hasta fin de año.

