McDonald’s trae de vuelta los Extra Value Meals con ofertas por $5 y $8

McDonald's trae de vuelta los Extra Value Meals desde el 8 de septiembre, con ofertas desde $5 y $8, y más promociones
Lo que comenzó como una estrategia de precios bajos a principios de año regresa casi al cierre de 2025. McDonald’s anunció el regreso de los Extra Value Meals a partir del 8 de septiembre, con dos ofertas de combos de comida a precios de $5 y $8.
Los Extra Value Meals son ofertas pensadas en los consumidores al ofrecer un ahorro del 15 % en cada combo en comparación con la compra de los productos por separado (un plato principal, papas fritas y una bebida).
McDonald’s busca ofrecer una relación valor – precio para sus fanáticos. “El regreso de los Extra Value Meals refleja el compromiso compartido por la empresa y los franquiciados de ofrecer precios asequibles todos los días,” dijo Danielle Marasco, dueña/operadora de McDonald’s y presidenta de la National Franchisee Leadership Alliance (NFLA).
“Estamos trabajando juntos para mantener los productos del menú que nuestros clientes aman a precios asequibles para todos en las comunidades a las que servimos”, agrega.
¿Qué se puede adquirir con $5 y $8?
Las ofertas de McDonald’s brindan a los clientes la oportunidad de elegir opciones para cualquier momento del día, incluso para un aperitivo. Para el desayuno, se ofrecerá un Sausage McMuffin con huevo, Hash Brown y café pequeño por solo $5. Por la tarde, se podrá disfrutar de un Big Mac, World Famous Fries medianas y un refresco mediano por $8.
Además, hay ocho Extra Value Meals adicionales para elegir, incluyendo McMuffin con huevo, hamburguesas, Nuggets de pollo y más:
- Egg McMuffin
- Sausage Egg & Cheese McGriddles
- Bacon, Egg and Cheese Biscuit
- Cualquier Quarter Pounder (Original, Bacon o Deluxe)
- Cualquier McCrispy (Original, Deluxe o Spicy Deluxe)
- Chicken McNuggets de 10 piezas
Big Mac
Sausage McMuffin con huevo
Próximas ofertas
Estas promociones estarán disponibles por tiempo limitado, con la promesa de nuevas ofertas, como los McGriddles de salchicha, huevo y queso por $5 y las comidas de Chicken McNuggets de 10 piezas por $8 en noviembre. Asimismo, los clientes podrán conseguir un Snack Wrap por $2.99 hasta fin de año.
