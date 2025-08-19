McDonald’s se une a la magia de BTS con su nueva cajita feliz TinyTAN

McDonald’s anunció su nueva Cajita Feliz TinyTAN inspirada en el K-pop, con dos sets de juguetes que estarán disponible a partir del 3 de septiembre en todos los restaurantes en los Estados Unidos.

La cajita feliz es uno de los productos icónicos de los arcos dorados y durante el 2025 varias ediciones que responden a las tendencias de los consumidores y acompañado de juguetes innovadores.

Más allá del menú infantil, McDonald’s convierte la cajita feliz en toda una experiencia, ya que ofrece juguetes innovadores, y actividades que generan una experiencia en el consumidor.

Bajo este concepto invita a los fanáticos del K-pop a sumergirse en este mundo con la nueva Cajita Feliz TinyTAN que tiene como principal inspiración los siete miembros de BTS.

Cajita Feliz TinyTAN: con ritmo y experiencias interactivas

La nueva Cajita Feliz trae dos sets de figuras coleccionables que serán lanzados el 3 y el 23 de septiembre. Crédito: McDonald’s | Cortesía

Los fanáticos del K-Pop podrán disfrutar de dos versiones de la cajita feliz con sets de figuras coleccionables.

Edición Retro: esta es una versión en la que personajes de TinyTAN lucirán los atuendos de la colaboración BTS de 2021.

Edición Encore: esta versión tiene como eje principal la segunda colaboración con McDonald´s con los personajes vistiendo estos atuendos. Los juguetes estarán disponibles a partir del 23 de septiembre.

Además, de los coleccionables y del menú que ofrece la Cajita Feliz TinyTan, la gigante de las hamburguesas podrán disfrutar de experiencia inmersiva en Los Ángeles llamada “Encuentro Mágico” con una experiencia multisensorial y llena de música. Esto se llevará a cabo Nya West, del 27 al 28 de septiembre.

Esta Cajita Feliz abre la posibilidad de que los fanáticos se adentren en la temática con juego interactivo “TinyTAN Power Up”, al que se puede acceder escaneando el código de cada Cajita Feliz en HappyMeal.com, y puedan cantar las canciones favoritas.

