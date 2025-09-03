Portugal: Al menos 15 muertos y 18 heridos tras accidente en funicular en Lisboa

El histórico funicular Ascensor de Glória, uno de los iconos turísticos de Lisboa, se descarriló este miércoles en pleno centro de la capital portuguesa, provocando la muerte de al menos quince personas y dejando otras 18 heridas, cinco de ellas en estado crítico.

Las autoridades sanitarias ofrecieron el balance en una rueda de prensa realizada en el lugar del siniestro. El portavoz del Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) detalló que los equipos de rescate permanecen desplegados en la zona, donde continúan las labores de atención a los afectados y de retirada de escombros.

El accidente ocurrió en la línea que une la plaza de los Restauradores con el Bairro Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara, un recorrido habitual para miles de visitantes que utilizan este medio de transporte como parte de su experiencia turística en Lisboa.

Gobierno promete investigación

Las autoridades aún no han adelantado las causas del descarrilamiento.

El gobierno de Portugal confirmó que abrirá las investigaciones necesarias para esclarecer las causas del descarrilamiento.

En un comunicado, el Gobierno encabezado por el primer ministro Luís Montenegro aseguró que la prioridad inmediata es la atención a las víctimas.

También expresó su “profunda consternación y solidaridad” con los familiares de los fallecidos y con quienes resultaron heridos en el siniestro.

La nota oficial subraya que las autoridades siguen “desde el primer momento” las labores de los equipos de emergencia, protección civil, fuerzas de seguridad y transportes, con instrucciones claras de prestar todo el apoyo necesario en la zona del accidente.

Las pesquisas sobre el origen del accidente se realizarán “a su debido tiempo”, precisó el Gobierno, que reiteró su compromiso de aclarar las circunstancias de “este lamentable accidente” ocurrido en uno de los transportes más emblemáticos de la capital portuguesa.

El funicular, inaugurado en 1885 y considerado Patrimonio Nacional, es uno de los símbolos más reconocibles de la ciudad.

Con información de EFE.