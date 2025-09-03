Powerball Double Play en vivo: resultados y ganadores del miércoles 3 de septiembre de 2025

Aquí puedes encontrar todos los resultados del último sorteo de Powerball Double Play:

Números ganadores:

Numeros: 07-32-39-50-61, Powerball: 04

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que da una segunda oportunidad a los jugadores de Powerball. Puedes usar tus números de Powerball en un sorteo separado, cuyo máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para participar, debes agregar la función Double Play a tu boleto de Powerball pagando $1 dólar adicional por jugada.

Los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden ganar premios en ambos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

Igual que en Powerball, los premios deben reclamarse en el estado donde se compró el boleto ganador. Los jugadores generalmente pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier establecimiento autorizado a vender lotería del lugar geográfico donde hubieran adquirido el boleto.

Los premios superiores a $600 dólares se pueden reclamar en la sede principal de lotería en cada caso. También hay algunos establecimientos autorizados, cuya dirección debe consultarse debidamente según corresponda.

Tienes tiempo de cobrar tu premio entre 90 días hasta un año, según las restricciones de la jurisdicción en que se hubiera vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele aparecer en el reverso del boleto. Si la fecha de vencimiento no figura en la lista, debes consultar con la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

El sorteo Double Play se lleva a cabo después de cada sorteo de Powerball los lunes, miércoles y sábados.

Próximo juego:

Sábado 6 de septiembre