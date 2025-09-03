¿Presión arterial alta? Un estudio revela que beber jugo de remolacha podría ser la clave

Las investigaciones científicas han determinado que los nitratos presentes en el jugo de remolacha pueden reducir la presión arterial, lo que convierte a esta bebida en un aliado natural para combatirla.

Un estudio reciente de la Universidad de Exeter, publicado en la revista Free Radical Biology and Medicine, comprobó que beber jugo de remolacha podría ayudar a reducir la presión arterial en adultos mayores.

Los expertos realizaron mediciones comparativas en participantes jóvenes (menores de 30 años) y adultos mayores (entre 60 y 70 años) durante dos fases de dos semanas. A un primer grupo se le suministró jugo de remolacha con nitratos y al segundo un placebo.

¿Cómo influye la remolacha en el microbioma oral?

La remolacha es un vegetal con un alto valor nutricional, rico en biocompuestos que actúan como elementos funcionales. Uno de los hallazgos del estudio fue que los adultos mayores que bebieron el jugo de remolacha con nitratos experimentaron un cambio positivo en las bacterias de su boca.

Las pruebas mostraron una disminución de bacterias Prevotella, asociadas con la inflamación, y un aumento de bacterias beneficiosas como la Neisseria. Los investigadores consideran que estos hallazgos influyen en el microbioma oral y contribuyen a una mejor salud vascular.

¿Cuál es el papel de los nitratos en la presión arterial?

Beber jugo de remolacha favorece la salud arterial. Crédito: Shutterstock

El Dr. Marc Siegel, analista médico de Fox News, advierte que los nitratos presentes en alimentos como la remolacha se convierten en el cuerpo en óxido nítrico, una molécula clave que ayuda a dilatar los vasos sanguíneos. Esto reduce la inflamación, y por lo tanto, baja la presión arterial.

El estudio también reveló que este efecto es más notable en los adultos mayores, ya que sus niveles de óxido nítrico disminuyen con la edad.

“Los alimentos ricos en nitratos alteran el microbioma oral de una manera que podría resultar en una menor inflamación, así como una reducción de la presión arterial en las personas mayores”, agregó el coautor del estudio, Andy Jones, profesor de la Universidad de Exeter, citado por Fox.

Las recomendaciones de los investigadores incluyen una dieta rica en nitratos —como los que se encuentran en la remolacha, las verduras de hoja verde y la lechuga—, que puede ser beneficiosa para la salud vascular. El consumo de remolacha es prometedor para mejorar las condiciones de salud por su alto nivel nutricional; sin embargo, los investigadores advierten que se necesita más investigación en esta área.

Los especialistas e investigadores señalan que un solo alimento no tiene la capacidad de curar o empeorar las condiciones de salud. Por ello, recomiendan adoptar hábitos de vida saludables, una buena hidratación, actividad física y una alimentación balanceada que incluya variedad de alimentos, preferiblemente sin azúcares o ingredientes procesados.

Siga leyendo: