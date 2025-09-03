Pronóstico del tiempo en Nueva York para este miércoles 3 de septiembre

¿Cómo empezar tu día con la ropa adecuada para salir por las calles de Nueva York este miércoles? El pronóstico del clima para los neoyorquinos en las próximas horas apunta aindica unas temperaturas que fluctuarán entre los 77 grados Fahrenheit (25ºC) de máxima y los 63 grados Fahrenheit (17ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 84ºF (29ºC) de máxima y 84ºF (29ºC) de mínima.

¿Lloverá? Entendemos que ésta puede ser tu siguiente pregunta y también tenemos respuesta para ti. Según las predicciones, la posibilidad de precipitaciones es del 1% durante el día y del 3% a lo largo de la noche. La nubosidad, por su lado, será del 12% en el transcurso del día y del 12% durante la noche.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 3.73 mph durante la primera mitad del día y los 3.73 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer se producirá a las 06:24 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 19:25 h. En total habrá 13 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York se espera escasa nubosidad con escasa probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas se moverán entre los 66 y los 79 grados Fahrenheit (19 y 26ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 25% por la mañana, 91% por la tarde y 25% por la noche.

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.eldiariony.com/clima

El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima fundamentalmente húmedo, con inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La cercanía del océano Atlántico ayuda a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la época del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos con altas temperaturas y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en verano.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados y veranos muy e inviernos suaves. Ambos tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se encuentra en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.