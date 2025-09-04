Dominicano Framber Valdez genera polémica por pelotazo a su propio ‘catcher’ en derrota ante Yankees

Una nueva polémica se ha desatado en la MLB. El lanzador Framber Valdez está en el ojo del huracán por protagonizar un momento polémico. ¿La razón? Un pelotazo a su propio ‘catcher’.

El incidente del que todos hablan sucedió el pasado martes en la derrota de Houston Astros 1-7 ante New York Yankees. Sin embargo, se hizo viral en la jornada del pasado miércoles. Todo comenzó en la parte alta del quinto inning cuando Trent Grisham conectó un Grand Slam.

Justo después del batazo, Valdez soltó una recta a 94 MPH que César Salazar no logró controlar. La bola rebotó en su mascota y se perdió entre el césped. El mexicano se quedó inmóvil, mirando al lanzador con gesto retador.

Por su parte, el dominicano optó por ignorar la escena, aunque su lenguaje corporal denotaba rabia y frustración por el batazo de cuatro rayitas.

Framber Valdez niega mala intención en el lanzamiento

En conversión con los reporteros, Valdez explicó ambos actos, el del batazo remolcador de cuatro y el lanzamiento de la discordia. El dominicano reconoció que se frustró debido al batazo, pero aseguró que nunca tuvo mala intención hacia su compañero con el lanzamiento posterior.

“Me frustré un poquito porque fue un pitcheo que yo quería y se lo pedí a él (…) luego en el próximo pitcheo mi mentalidad se marcó en Sinker y tiré el pitcheo y lo crucé sin querer. Le pedí excusas cuando bajamos, pero sé que se malinterpretó. Fue sin querer y asumo mi responsabilidad”, dijo.

“No fue intencional. Me crucé, cuando uno se cruza es cuando uno no escucha el pitcheo por la cantidad de ruido que hay. Creí que fue Sinker y le dio sin querer”, añadió.

@albatbeisbol 🛑Le creemos?!?! 🤔🤔🤔 Framber Valdez habla del momento llamativo donde golpeó a su catcher tras permitir un Grand Slam… ♬ original sound – Al Bat

Frustración y polémica absurda, alegan desde el entorno de Valdez

En una entrevista para Chronicle, Ulises Cabrera, representante del dominicano, calificó basura y falta de respeto la especulación en torno a todo este asunto. “De ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, el abridor intenta lastimar intencionalmente a su compañero”, manifestó.

“No hay duda de lo que Framber es, lo que representa para el equipo y su forma de pensar (…) la idea de que intente lesionar intencionalmente a uno de sus compañeros es absurda. Es una completa falta de respeto por quién es como persona y quién es como jugador. Y su trayectoria lo demuestra. Cualquier cosa que diga lo contrario es completamente errónea y no está bien”, agregó.

Cabrera no tuvo reparo en aceptar que su representado se equivocó, pero identificó que se “convierte en un problema cuando la gente cuestiona la calidad de Framber como compañero y su interés en defender a sus compañeros en el dugout”.

La polémica llegó hasta las altas esferas de Houston Astros y el gerente general, Dana Brown, reconoció que el lanzador dominicano estaba frustrado y actuó en consecuencia. También, reconoció que ambos jugadores hablaron tras el partido.

“Creo que estaba absolutamente frustrado, como cualquiera que haya jugado algún deporte; te frustras, te pones nervioso, te enojas. Y estas cosas pasan (…)a veces te enojas tanto que no puedes ver con claridad. Y lo traicionó. Tuvieron una conversación después del juego y todo se calmó”, declaró a la emisora 790 AM en Houston.



