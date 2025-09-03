Mason Miller consigue inning inmaculado con nueve pitcheos y tres ponches [Video]

El relevista estrella de San Diego Padres y una de las piezas que dirá presente en el Clásico Mundial de Béisbol en 2026, Mason Miller, demostró por qué es uno de los lanzadores más dominantes del béisbol actual al conseguir un inning inmaculado durante la derrota de su equipo 7-5 ante Baltimore Orioles de este miércoles.

Miller ingresó al 8vo inning buscando mantener el resultado en pro de una buscar una remontada de San Diego que nunca llegó. Pero su dominio sobre la parte alta del line up de los Orioles mostró el poderío en su brazo derecho.

Y lo hizo con tan solo nueve lanzamientos, todos ellos slider, con tal control que ninguno de los contrarios pudo hacer contacto a ninguna pelota.

El primero en pasar por la guillotina fue el segundo bate Jeremiah Jackson, quien se ponchó al igual que Ryan Mountcastle y el puertorriqueño Emmanuel Rivera para terminar con la amenaza de los visitantes, convirtiéndose en el segundo lanzador en la historia de Padres en conseguir el inning inmaculado tras Brian Lawrence, que lo logró el 12 de junio de 2002.

Desde su llegada a las Grandes Ligas con Oakland Athletics Miller se ha ubicado como uno de los cerradores más talentosos de todo el béisbol. De hecho, en 2024, durante el All-Star Game, ejecutó el lanzamiento más rápido en la historia del Juego de Estrellas, con una recta para ponchar a Trea Turner a 103.6 millas por hora.

El lanzamiento superó al que realizó en el All-Star Game de 2005 el cubano de Cincinnati Reds en aquel entonces, Aroldis Chapman, que registró una velocidad de 103.4 mph.

Actualmente, luego de llegar durante la fecha límite de cambios a San Diego, el derecho mantiene una efectividad de 1.50 en 12 episodios de labor, con 22 ponches.

Mira el inning inmaculado de Mason Miller aquí:

IMMACULATE INNING for Mason Miller 🔥 pic.twitter.com/VpFFh314Mt — MLB (@MLB) September 3, 2025

