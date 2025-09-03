Trent Grisham despacha Grand Slam para comandar triunfo de Yankees ante Astros

Uno de los bates más encendidos de los New York Yankees, Trent Grisham, volvió a ser figura este martes al conectar un dantesco jonrón con tres en circulación que impulsó el triunfo de los Mulos 7-1 ante Houston Astros en el Daikin Park de Texas.

Grisham mantuvo su gran momento para ayudar a los Yankees a conseguir su victoria número ocho en los últimos 10 partidos, despachando su segundo Grand Slam en los últimos cinco días luego del que también disparó durante el segundo partido de la serie ante Chicago White Sox.

El protagonismo del bate zurdo llegó en el quinto episodio, cuando consiguió en circulación a Paul Goldschmidt, Cody Bellinger y Aaron Judge y aprovechó una recta de Framber Valdez para desatar su poder y enviar la pelota a la grada contraria del jardín izquierdo.

Grisham sonreía mientras daba vueltas a las almohadillas, para posteriormente ser recibido por todo lo alto por sus compañeros de los Yankees al llegar al plato.

La actuación de Grisham fue comandada por otros dos estacazos solitarios de Jazz Chisholm Jr., otro de los más destacados, junto al abridor de los Mulos, Max Fried, quien trabajó por siete entradas con cinnco ponches, y cuatro hits permitidos que le sirvió para obtener su victoria 15 de la temporada (15-5) y ser el segundo lanzador del equipo en alcanzar la cifra tras Carlos Rodón.

Con el triunfo los Yankees siguen en la lucha por el liderato del este de la Liga Americana con récord de 77-61 a 2.5 juegos de Toronto Blue Jays, además de mantener posesión de uno de los comodines para la postemporada.

Mira el Grand Slam de Trent Grisham aquí:

