Messi se despide de su público con doblete en la goleada de Argentina sobre Venezuela

Un doblete de Lionel Messi, en su último partido como local con el conjunto albiceleste en un partido por Eliminatorias, comandó la goleada 3-0 de Argentina a Venezuela.

El Estadio Monumental de Buenos Aires reunió a 85.000 personas para acompañar al capitán en su último partido como local en unas eliminatorias mundialistas. En el minuto 39, Julián Álvarez asistió a Messi, quien definió con precisión para abrir el marcador.

¡Gol de Messi! ⚽🔥



¡Tiembla el Monumental con este gol del campeón del mundo! 🇦🇷🏆#EliminatoriasEnVIX pic.twitter.com/49foNllGdE — TUDN USA (@TUDNUSA) September 5, 2025

Lautaro Martínez, que saltó de la banca a jugar el complemento, anotó el segundo de cabeza tras centro de Nicolás González.

Con el partido juzgado, Almada desbordó por derecha y le cedió el balón a su capitán para que bajara el telón de una noche mágica en el Monumental de Buenos Aíres.

¡Doblete de Lionel Messi! ⚽🔥

¡Doblete de Lionel Messi! ⚽🔥



The GOAT cuelga el 3-0 con este disparo🇦🇷✨ #EliminatoriasEnVix pic.twitter.com/rb3ilPqPtA — TUDN USA (@TUDNUSA) September 5, 2025

Una noche especial para Messi

“Gracias por todo capitán”, estaba escrito en una bandera colocada en una de las tribunas del estadio. Messi, que salió al campo de juego junto a sus tres hijos, fue recibido con una ovación. “Que de la mano de Leo Messi, todos la vuelta vamos a dar”.

EL MONUMENTAL, A LOS PIES DEL 10 🔟🇦🇷



🙌 Todo el estadio ovacionó a Lionel Messi en la previa al que puede ser su último partido oficial en territorio argentino ante Venezuela. #EliminatoriasEnDSPORTS pic.twitter.com/WPnIiJcBRS — DSPORTS (@DSports) September 4, 2025

Jugó las eliminatorias por primera vez en 2005 ante Perú y en dos décadas se convirtió en el máximo goleador histórico del certamen (36 tantos) y líder en presencias junto al exfutbolista ecuatoriano Iván Hurtado con 72 partidos. En la actual edición, lidera la tabla de goleadores con ocho dianas.

No está confirmado que Messi vaya a viajar a Guayaquil para enfrentar a Ecuador el martes, por lo que muy probablemente la de este jueves también haya sido su última actuación por eliminatorias.

Ya clasificado, el campeón del Mundo amplió a 38 puntos su cosecha como líder inalcanzable de las eliminatorias.

La Vinotinto, que nunca disputó un Mundial, mantuvo el séptimo puesto de repechaje con 18 puntos y se jugará el todo por el todo en casa ante Colombia el martes por la última fecha del certamen.

