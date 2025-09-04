Nueva York: pronóstico del tiempo para este jueves 4 de septiembre

¿Cómo vestirse apropiadamente para salir a las calles de Nueva York este jueves? El pronóstico del clima para los neoyorquinos en el día de hoy apunta aindica unas temperaturas que oscilarán entre los 79 grados Fahrenheit (26ºC) de máxima y los 66 grados Fahrenheit (19ºC) de mínima. La sensación térmica, es decir, “temperatura real” que tú mismo vas a sentir rondará los 82ºF (28ºC) de máxima y 82ºF (28ºC) de mínima.

¿Y la lluvia, qué? Sospechamos que ésta puede ser tu siguiente duda y también tenemos respuesta para ti. Según el pronóstico, la posibilidad de precipitaciones es del 25% durante el día y del 88% durante la noche. La nubosidad, mientras, será del 12% en el transcurso del día y del 54% durante la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 10.56 mph en el día y los 8.08 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 06:25 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 19:24 h. En total habrá 13 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana se esperan nubes escasas con baja probabilidad de que haya precipitaciones. Las temperaturas tendrán una variación entre los 70 y los 82 grados Fahrenheit (21 y 28ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 25% por la mañana, 4% por la tarde y 25% por la noche.

El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima fundamentalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La proximidad del océano Atlántico contribuye a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en verano.

En la región oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.