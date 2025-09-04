Quiénes recibirán hasta $5,108 del Seguro Social el 10 de septiembre

El próximo martes 10 de septiembre, millones de jubilados en Estados Unidos recibirán la primera ronda de pagos del Seguro Social, con montos que pueden alcanzar hasta $5,108 para quienes se retiraron a los 70 años.

Fechas de pago en septiembre

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) divide la entrega de los cheques en tres rondas durante el mes, según el día de nacimiento del beneficiario:

-Nacidos entre el 1 y el 10: pago el 10 de septiembre.

-Nacidos entre el 11 y el 20: pago el 17 de septiembre.

-Nacidos a partir del 21: pago el 24 de septiembre.

Quienes hayan cumplido con los requisitos de elegibilidad y estén en el grupo de mayores de 70 años podrán recibir el pago máximo de $5,108.

Diferencias según la edad de jubilación

El monto mensual depende en gran medida de la edad a la que se solicita el beneficio. Según datos de la SSA:

-Jubilados a los 62 años: hasta $2,831 al mes.

-Jubilados a los 70 años: hasta $5,108 al mes.

La diferencia refleja los créditos por jubilación diferida, que incrementan el pago mensual en un 8% por cada año adicional trabajado después de la edad plena de retiro (entre 66 y 67 años, según el año de nacimiento).

Cómo se financia el programa

El Seguro Social se sostiene con un impuesto sobre la nómina que pagan empleados y empleadores.

Sin embargo, los analistas advierten que el sistema enfrenta presiones: de no tomarse medidas legislativas, el fondo fiduciario podría quedarse sin capacidad para cubrir pagos completos a partir de 2034.

Herramientas para beneficiarios

La SSA ofrece a los ciudadanos una calculadora en línea para estimar cuánto podrían recibir mensualmente en función de su historial laboral y la edad en la que decidan jubilarse.

Sigue leyendo:

– 3 formas en que podrías perder parte de tus beneficios del Seguro Social

– Más de 2 millones de personas perderán beneficios de cupones SNAP esta semana

– Cuál sería tu pago si te jubilas a los 62, 65, 66, 67 y 70 años