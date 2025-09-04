Resultado Lotería LEIDSA hoy: revisa los números ganadores del jueves, 4 de septiembre de 2025

La lotería LEIDSA es una de las más jugadas en República Dominicana, con sorteos celebrados cada día y que ofrecen a los participantes la oportunidad de ganar premios de millones de dólares. Si estás interesado en participar en esta lotería o solamente quieres estar informado de los últimos resultados, continúa para ver más información.

Comprueba aquí la combinación ganadora de hoy jueves, 4 de septiembre de 2025 de la lotería más popular de República Dominicana. LEIDSA otorga premios por más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares). De cara al próximo sorteo, el pozo total de premios es de 0 millones, de los cuales 15 son de Lotto, 100 fijos de Más y 200 fijos de Supermás.

Si quieres conocer los números ganadores de la lotería LEIDSA, estás en el lugar correcto. A continuación, te traemos los últimos resultados de los últimos sorteos:

QUINIELA PALÉ ELECTRÓNICO | Números ganadores del jueves 4 de septiembre

Los números ganadores son: 66 42 45

SÚPER KINO TV | Números ganadores del jueves 4 de septiembre

Los números ganadores son: 73 39 22 71 52 57 79 41 51 04 23 50 12 17 77 65 34 30 18 37

LOTTO POOL | Números ganadores del jueves 4 de septiembre

Los números ganadores son: 05 10 16 20 27

PEGA TRES MÁS | Números ganadores del jueves 4 de septiembre

Los números ganadores son: 22 11 24

LEIDSA: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta el boleto y cuánto dinero se puede ganar?

Para poder participar en LEIDSA, tendrás que adquirir un boleto en uno de los lugares de venta autorizados. Cada boleto cuenta con una serie de números que debes decidir antes del sorteo. El costo del boleto de LEIDSA es de RD$30.00 (0.50 centavos de dólar) y en él puedes efectuar la cantidad de jugadas que prefieras.

Tras la selección de tus números, entrega el boleto al agente de ventas, quien te dará a cambio un resguardo que has de proteger cuidadosamente. Si ganas, deberás presentar este recibo para reclamar tu dinero.

Para obtener tu premio hay que acertar seis (6) números de treinta y ocho (38) bolos que componen el sorteo para llevarse el premio acumulado del día. También los ganadores con cinco, cuatro y tres aciertos reciben premios en dinero.

¿A qué hora inician los sorteos de LEIDSA?

Los sorteos de LEIDSA tienen lugar diariamente a diferentes horas. El sorteo de Quiniela Palé Electrónico inicia a las 2:55 PM (hora del este), mientras que el sorteo de Súper Kino TV es a las 9:00 PM (hora del este). Los sorteos de Loto Pool y Pega Tres Más también se llevan a cabo diariamente en otros horarios que verás más abajo.

SÚPER MÁS: ¿Cómo jugar?

Súper Más es uno de los sorteos con más participantes de LEIDSA, ya que da a los jugadores la oportunidad de conseguir grandes premios. Para jugar Súper Más, debes escoger seis números del 1 al 35 en tu boleto. Si aciertas todos los números, obtendrás el premio mayor.

También puedes llevarte premios secundarios si tu acierto es de cinco, cuatro o tres números. Por otra parte, ten en cuenta que existe un número adicional, conocido como el “número dorado”, que podría aumentar tu premio siempre y cuando coincida con uno de los números que has seleccionado.

LOTO POOL | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de LOTO POOL se celebra cada día a las 20:55 horas de lunes a viernes y los sábados a las 17:55 horas.

LOTO POOL es otro juego que ofrece LEIDSA para el cual debes elegir seis números del 1 al 36 y un número adicional del 1 al 8. Si aciertas los seis números principales y el número adicional, ganarás el gran premio.

También existen más premios disponibles para aquellos que logren algunos de los números principales, así como el número adicional. ¡Así que no pasa nada si no los tienes todos!

El sorteo consiste en conseguir acertar cinco números de los 31 que componen el sorteo. Si aciertas todos, el premio es de un millón de pesos (18 mil dólares). Para aquellas personas que hayan elegido cuatro números ganadores recibirán 1,000 pesos (18 dólares) y los acertantes de tres números tendrán 50 pesos (alrededor de un dólar).

SÚPER KINO TV: ¿Cuál es el precio y qué días hay sorteos?

El precio de cada jugada es de RD$25.00. Por su parte, el sorteo de Súper Kino TV se realiza a diario a las 20:55 horas de República Dominicana.

SÚPER PALÉ: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta y qué premios ofrece?

Para concluir, Súper Palé es una de las novedades en los juegos de LEIDSA que consiste en acertar el primer premio del Sorteo de Quiniela y Palé Electrónico y el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional. La apuesta mínima que se realiza es de RD$1 y el premio máximo es de RD$3,000 (54 dólares) por peso apostado.

Si quieres estar informado sobre los números y toda la información de la lotería, visita https://eldiariony.com/categoria/loteria