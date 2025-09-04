USCIS podrá detener y deportar a inmigrantes que soliciten Green Card y otras visas

En lugar de reportar a otras agencias federales casos de fraude o seguridad pública, ahora la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ampliará su fuerza policiaca para investigaciones, arrestos y deportaciones de inmigrantes.

La agencia publicó este jueves la nueva regla para aumentar sus acciones de aplicación de la ley, luego de que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem delegara funciones contra enfocadas al fraude y casos sobre seguridad pública.

“USCIS siempre ha sido una agencia de cumplimiento de la ley. Al defender la integridad de nuestro sistema de inmigración, hacemos cumplir las leyes de esta nación. Dado que la secretaria Noem delegó autoridades legales para ampliar las capacidades de aplicación de la ley de la agencia, esta norma nos permite cumplir con nuestra crucial misión”, dijo el director de USCIS, Joseph B. Edlow.

Desde el inicio de la segunda administración del presidente Donald Trump, la agencia ha hecho modificaciones para reforzar las investigaciones de casos migratorios para todo tipo de beneficios, incluidas la Green Card, naturalización y diversos tipos de visas laborales.

Los oficiales especiales de USCIS también ampliarán su coordinación con otras agencias de aplicación de la ley.

“Este momento histórico abordará mejor los delitos migratorios, responsabilizará a quienes cometen fraude migratorio y actuará como un multiplicador de fuerza para el DHS y nuestros socios federales encargados de hacer cumplir la ley, incluyendo el Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo”, agregó Edlow.

Aunque los oficiales de USCIS ya ayudaban en investigaciones sobre casos de fraudes, ahora podrán tomar decisiones inmediatas.

“Mediante estas nuevas facultades, el director de USCIS tiene la autoridad para ordenar la deportación acelerada e investigar violaciones civiles y penales de las leyes de inmigración dentro de la jurisdicción de USCIS”, agregó la agencia en un comunicado.

Las nuevas facultades, indica la agencia, permitirá que otras oficinas migratorias del DHS se enfoquen en distintos casos.

“Esto permitirá que ICE, HSI y ERO se concentren en desmantelar la delincuencia transnacional y en capturar y deportar a inmigrantes indocumentados”, indicó la agencia. “El USCIS podrá gestionar con mayor eficiencia la acumulación de extranjeros que buscan explotar nuestro sistema de inmigración mediante fraude, procesarlos y expulsarlos del país”.

Según el plan qque publicado en el Registro Federal el 5 de septiembre, la nueva regla se aplicará en 30 días.

