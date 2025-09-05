Alec Baldwin ya no quiere deshacerse de su mansión en los Hamptons

Desde hace tres décadas, el actor Alec Baldwin ha sido dueño de una impresionante casa de campo en Amagansett, Nueva York. El sitio le ha servido como refugio y como residencia vacacional para su familia.

Recientemente, el actor y su esposa Hilaria Baldwin abrieron la puerta de la propiedad a ‘The New York Times’ y durante la conversación resaltaron la importancia de la casa en sus vidas.

También dejaron claro que ya no es una opción que vendan la propiedad, aunque estuvieron intentando durante años hacerlo. La casa entró al mercado en septiembre de 2022 por $29 millones de dólares, pero la falta de interesados hizo que su precio se fuera rebajando.

Incluso, dedicó tanto tiempo a deshacerse del sitio que incluso grabó un video promocional en el que daba detalles de la residencia que compró en 1996 por $1.75 millones de dólares.

Baldwin explicó a ‘The New York Times’ que logró ver muchas posibilidades en la zona, aunque no era popular en su momento. “Cuando vi esta propiedad, nadie se mudaba al norte de Montauk Highway ni gastaba dinero. Así que cuando la compré, pensé: ‘probablemente tenga que deshacerme de ella porque fue un error’. Pero pasaron varios años y pensé: ‘Esto es genial. Me encanta porque es privado’”.

La casa principal tiene una extensión de 10,000 pies cuadrados distribuidos en dos plantas con cuatro habitaciones, siete baños, vestíbulo, sala de estar, comedor, cocina, cuarto de lavado, sala de cine, sala de vinos, biblioteca y otras comodidades.

Durante el recorrido que dio por la propiedad para ‘The New York Times’, la familia muestra muchos detalles del interior de la propiedad, desde colecciones hasta fotos de momentos importantes para ellos.

