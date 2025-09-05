Futbolista murió electrocutado tratando de instalar un cable de internet en Honduras

El futbolista del Deportivo El Rodeo de Olancho de Honduras, Alfredo David Cristóbal, murió electrocutado mientras trataba de instalar un cable de internet.

Testigos del accidente el futbolista de 25 años, que trabajaba como electricista, tuvo un contacto accidental con un cable de electricidad de alto voltaje, según información del diario El Tiempo.

Alfredo David Cristóbal murió de forma inmediata por una fuerte descarga eléctrica.

El cadáver quedó colgado del poste de la luz durante varios minutos, hasta que los servicios médicos pudieron rescatar sus restos.

El funeral de Alfredo David Cristóbal se realizó en el campo del Deportivo El Rodeo.

Sus compañeros se vistieron con sus uniformes y llevaron el féretro al centro de la campo, donde una pancarta en las gradas decía: “Vuela alto, campeón”.

Otro caso en España

Hace un par de años la comunidad deportiva en España se conmocionó tras el hallazgo del cuerpo sin vida del joven jugador Álvaro Prieto, de 18 años, quien murió electrocutado.

Esto tras ser reportado desaparecido en la estación sevillana del tren de Santa Justa, cuando se dispuso a viajar para volver a su casa después de haber salido de fiesta con un amigo.

Según el informe forense, el jugador del Córdoba C.F., murió electrocutado desde el día en el que desapareció. El cuerpo sin vida de Prieto fue hallado en medio de dos vagones del tren en Sevilla.

Al ser encontrado, Prieto tenía quemaduras en sus manos y según las autoridades, fue encontrado con “signos compatibles de una descarga eléctrica, teniendo en cuenta los cables de alta tensión de acople entre los vagones”.

