Resultado Lotería LEIDSA hoy: conoce los números ganadores del viernes, 5 de septiembre de 2025

La lotería LEIDSA es una de las más famosas en República Dominicana, con sorteos diarios que otorgan a los participantes la posibilidad de ganar premios de millones de dólares. Si quieres participar en esta lotería o sencillamente deseas estar informado de los últimos resultados, sigue leyendo para recibir más información.

Revisa a continuación los resultados de hoy viernes, 5 de septiembre de 2025 de la lotería más popular de República Dominicana. LEIDSA regala premios por más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares). De cara al próximo sorteo, el pozo total de premios es de 0 millones, de los cuales 15 son de Lotto, 100 fijos de Más y 200 fijos de Supermás.

Si quieres conocer los números ganadores de la lotería LEIDSA, estás en el sitio ideal. Abajo, te traemos los últimos resultados para los diferentes sorteos:

QUINIELA PALÉ ELECTRÓNICO | Números ganadores del viernes 5 de septiembre

Los números ganadores son: 90 08 31

SÚPER KINO TV | Números ganadores del viernes 5 de septiembre

Los números ganadores son: 27 65 52 75 18 11 61 38 07 76 78 55 68 79 62 50 72 66 04 26

LOTTO POOL | Números ganadores del viernes 5 de septiembre

Los números ganadores son: 10 12 14 17 24

PEGA TRES MÁS | Números ganadores del viernes 5 de septiembre

Los números ganadores son: 07 05 17

LEIDSA: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta el boleto y cuánto dinero se puede ganar?

Para poder participar en LEIDSA, has de comprar un boleto en uno de los lugares de venta autorizados. Tu boleto cuenta con una serie de números que tendrás que decidir antes del sorteo. El precio del boleto de LEIDSA es de RD$30.00 (0.50 centavos de dólar) y en él podrás realizar la cantidad de jugadas que se desee.

Una vez hecha la elección de tus números, deposita el boleto al agente de ventas, quien te dará a cambio un recibo que tienes que guardar a buen seguro. Si ganas, deberás presentar este recibo para reclamar tu dinero.

Para obtener tu premio deberás acertar seis (6) números de treinta y ocho (38) bolos que componen el sorteo para llevarse el acumulado acumulado del día. Los acertantes de cinco, cuatro y tres números también reciben premios en metálico.

¿A qué hora inician los sorteos de LEIDSA?

Los sorteos de LEIDSA tienen lugar diariamente a distintas horas. Por ejemplo, el sorteo de Quiniela Palé Electrónico empieza a las 2:55 PM (hora del este), mientras que el sorteo de Súper Kino TV se celebra a las 9:00 PM (hora del este). Los sorteos de Loto Pool y Pega Tres Más también se llevan a cabo diariamente en diferentes horarios que te contamos más abajo.

SÚPER MÁS: ¿Cómo jugar?

Súper Más es uno de los sorteos con más seguidores de LEIDSA, pues brinda a los jugadores la oportunidad de lograr grandes premios. Para jugar Súper Más, debes elegir seis números del 1 al 35 en tu boleto. Si los aciertas todos, el premio mayor es para ti.

No obstante, puedes llevarte premios secundarios si consigues al menos cinco, cuatro o tres números. Por otra parte, ten en mente en el momento de jugar que hay un número adicional, conocido como el “número dorado”, que puede aumentar tu premio si coincide con uno de los números que has seleccionado.

LOTO POOL | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de LOTO POOL se lleva a cabo todos los días a las 20:55 horas de lunes a viernes y los sábados a las 17:55 horas.

LOTO POOL es otro juego que ofrece LEIDSA para el que debes elegir seis números del 1 al 36 y un número adicional del 1 al 8. Si aciertas los seis números principales y el número adicional, ganarás el gran premio.

También hay otros premios disponibles para aquellos que adivinen algunos de los números principales, así como el número adicional. Así que, ¡no pasa nada, tus probabilidades de ganar son más altas!

El Loto Pool consiste en acertar cinco números de los 31 que componen el sorteo. Si aciertas los cinco números, el premio es de un millón de pesos (18 mil dólares). Para aquellas personas que hayan elegido cuatro números ganadores ganarán 1,000 pesos (18 dólares) y los que aciertan tres números conseguirán 50 pesos (alrededor de un dólar).

SÚPER KINO TV: ¿Cuál es el precio y qué días hay sorteos?

El costo de cada jugada es de RD$25.00. Por su parte, el sorteo de Súper Kino TV se lleva a cabo cada día a las 20:55 horas de República Dominicana.

SÚPER PALÉ: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta y qué premios ofrece?

Finalmente, Súper Palé es un sorteo novedoso que consiste en conseguir el primer premio del Sorteo de Quiniela y Palé Electrónico y el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional. La apuesta mínima que se realiza es de RD$1 y el premio máximo es de RD$3,000 (54 dólares) por peso apostado.

