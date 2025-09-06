Adams contrata a abogado electoral para revisar firmas que apoyan la candidatura independiente

La campaña del alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, dio a conocer quién revisará la validez de casi 50,000 firmas que los ayudaron a aparecer en la boleta como candidato independiente, un poderoso demócrata de El Bronx que alguna vez fue demandado por supuestamente falsificar firmas.

La decisión de contratar al abogado Stanley Schlein se produce luego de que una investigación de Gothamist hallara que decenas de personas aseguraron haber sido engañadas para firmar las peticiones del alcalde o que sus firmas habían sido falsificadas. Al menos tres firmas habían sido falsas. Al menos tres firmas eras de personas fallecidas.

El abogado de la campaña de Adams, Vito Pitta, explicó el que Schlein investigará y después presentará un informe a la campaña de Adams.

“El Sr. Schlein cuenta con una amplia experiencia en cuestiones de acceso a las papeletas electorales, y confiamos plenamente en su enfoque en esta revisión”, aseguró Pitta.

Schlein empieza su labor mientras el alcalde se enfrenta a la especulación generalizada de que podrían abandonar su improbable campaña de reelección y aceptar un puesto en la administración del presidente Donald Trump. El viernes, Adams, prometió mantenerse en la contienda.

De acuerdo con la ley estatal, Adams requiere presentar al menos 7,500 firmas de electores que lo querían en la papeleta de las elecciones generales como independiente. Este método le permitió al alcalde evitar una concurrida primaria demócrata que lo perfilaba como un referéndum sobre los cargos federales de corrupción que enfrentó y sus crecientes relaciones con Trump.

En respuesta al descubrimiento del medio, Adams aseguró que las firmas falsas eran parte del negocio político. Sin embargo, empezó una verificación de las firmas que usó para asegurar las líneas de votación “Seguro y Asequible” y “Fin del Antisemitismo”, esta última aparecerá en letra pequeña debajo del nombre del alcalde en las papeletas de los votantes, reportó Gothamist.

Al tener abordo a Schlein, Adams recurre a un experto en acceso a las papeletas electorales con relaciones con la maquinaria política demócrata de El Bronx. En 2016, cinco candidatos presentaron una demanda con Schlein, acusándolo de tratar de controlar el comité del condado demócrata de El Bronx a través de la presentación de peticiones fraudulentas con cientos de firmas falsificadas.

El comité del condado es un organismo poco conocido, compuesto por cientos de integrantes que participan en la nominación de candidatos para todos los cargos electivos, incluyendo puestos judiciales, legislativos y ejecutivos.

La demanda argumentaba que Schlein y sus aliados recogieron firmas para peticiones y después agregaron los nombres de candidatos al comité del condado a los documentos. La denuncia dice que entre esos candidatos estaban personas que se habían mudado de El Bronx hacía tiempo o habían fallecido, lo que creó escaños que podrían ser controlados por el Comité Demócrata del Condado del Bronx. La demanda describió a Schlein como el cerebro del plan.

El abogado rechazo haber actuado mal en el caso, alegando que los demandantes malinterpretaron la ley electoral estatal y estaban intentando “impugnar maliciosamente (su) integridad”.

El excandidato a la alcaldía y miembro de la asamblea estatal del Bronx, Michael Blake, estuvo entre los muchos políticos que tuvieron enfrentamientos con Schlein sobre la validez de las firmas usadas para aparecer en las papeletas.

“Es difícil [para Adams] generar credibilidad y confianza cuando hay alguien que, lamentablemente, ha tomado múltiples medidas para intentar impedir que personas voten”, expresó Blake.

El político dijo que Schlein se encuentra entre un pequeño grupo de abogados que usan las bizantinas leyes de acceso a las papeletas electorales del estado para proteger a sus clientes en el establishment político.

