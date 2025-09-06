Carlos Alcaraz considera “un privilegio” la presencia de Donald Trump en la final del US Open

El tenista español Carlos Alcaraz consideró que la esperada presencia del presidente de Estados Unidos Donald Trump en la final del US Open es un privilegio para este torneo de Grand Slam.

“Es un privilegio para los torneos que vengan los presidentes de cada país para apoyar el torneo, apoyar el tenis, apoyar el partido”, dijo Alcaraz.

Y añadió que tratará de que la presencia de Trump y de todo lo que le rodea no le despiste, no le ponga nervioso. “Pero pienso que es muy bueno para el tenis que el presidente esté en la final”, insistió.

Carlos Alcaraz on Donald Trump attending the U.S. Open final:



“I will try not to think about it. I don't want myself to be nervous because of it.



“It’s great for tennis to have the president into the final.” pic.twitter.com/AtDzCyxEzK — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 6, 2025

Trump presente en grandes eventos deportivos

La visita de Trump se enmarca dentro del creciente gusto del presidente de EE.UU. por aparecer en grandes eventos deportivos.

Lo hizo en el mayor de todos, en la Super Bowl, a comienzos de febrero, pocos días después de jurar el cargo. Allí las aficiones de Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles le recibieron con división de opiniones

Sí fue abucheado en otro evento con público menos favorable, en la final del Mundial de Clubes, disputada a las afueras de Nueva York en julio (y donde se coló, para sorpresa del capitán del ganador, el Chelsea FC, en el momento de la celebración al levantar la Copa).

En otras ocasiones, ha visitado eventos deportivos donde es idolatrado. Por ejemplo, en las carreras de coches de Daytona 500, uno de las competiciones más populares en Estados Unidos, donde se regaló una vuelta al circuito a bordo de “La Bestia”, el coche blindado presidencial. Pero a donde ha ido en más ocasiones es a peleas de la UFC, donde es reverenciado.

Maravillado con Djokovic

En búsqueda de su segundo título en Nueva York, el español hizo un reconocimiento a Novak Djokovic en su conferencia de prensa y dijo que ganarle “siempre es especial”.

“Pero no siento que haya ganado algo más que una semifinal de Grand Slam”, apuntó.

El español también calificó como “impresionante” que Djokovic haya llegado a cuatro semifinales de Grand Slam en esta temporada con casi 40 años. “Siempre le digo que físicamente parece tener 25 años”, expresó Alcaraz.

