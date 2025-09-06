Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del sábado 6 de septiembre de 2025

Aquí te dejamos con los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy sábado 6 de septiembre. En total, el pozo de los premios en efectivo es de $3,300,000 millones de dólares.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) ofrece muchas modalidades de juego a sus jugadores. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del sábado 6 de septiembre

Los números ganadores son: 10 11 15 24 25 37 41 42 45 57 61 63 64 68 69 72 73 74 76 79

Números ganadores de Numbers del sábado 6 de septiembre

Combinación mediodía: 01 04 04

Combinación noche: 07 02 09

Números ganadores de Win 4 del sábado 6 de septiembre

Combinación mediodía: 02 03 08 04

Combinación noche: 06 01 01 07

Números ganadores de Take 5 del sábado 6 de septiembre

Combinación mediodía: 13 14 25 26 36

Combinación noche: 01 06 24 29 30

Números ganadores de Cash4Life del sábado 6 de septiembre

Los números ganadores son: 05 13 46 56 57

Errores comunes que evitar al jugar a juegos de lotería

Al jugar a la lotería, es crucial evitar ciertos errores que disminuyen las posibilidades de ganar.

Por ejemplo, uno de los errores más frecuentes es elegir números basados en fechas de cumpleaños o aniversarios. Esto provoca que se limite la selección de números a solo aquellos entre 1 y 31, por lo que muchos más se rechazan y pueden ser ganadores.

Otro error común es no comprobar los resultados de la lotería. Pueden escaparse ciertos premios menores que podrían haberse ganado. También, es importante verificar los boletos de lotería cuidadosamente, (no sería la primera vez que algunos jugadores descartan boletos con premio).

Por último, se recomienda evitar depender únicamente de la suerte. Aunque la lotería es un juego de azar, hay ciertas reglas que comentábamos más arriba que pueden aumentar las posibilidades de ganar.

Cómo reclamar tus premios de la lotería de Nueva York

Canjear tu premio dela lotería de Nueva York es un proceso poco complicado, pero hay que seguir ciertos pasos para garantizar que se reciba el pago completo y sin problemas.

Para premios de hasta $600, se puede cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Si son mayores, previamente se necesita cumplimentar un formulario de reclamo y acompañarlo del boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Es importante tener en cuenta que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que una parte de las mismas se destinará en impuestos.

Los mayores ganadores de la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha convertido a muchos participantes en ganadores, muchos de ellos multimillonarios.

Desde abril de 2023, hay un nuevo mega millonario en Queens, Nueva York: la persona que acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island ganó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, en concreto, la increíble cifra de $319 millones de dólares en Mega Millions. Años antes, en 2018, un trabajador de la construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros grandes participantes que se hicieron millonarios gracias a la Lotería fueron un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Puedo participar en la Lotería de Nueva York si no resido en Nueva York?

Sí, cualquier persona mayor de 18 años puede jugar a la Lotería de Nueva York, independientemente de su lugar de residencia.

