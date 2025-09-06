Resultado Lotería LEIDSA hoy: consulta los números ganadores del sábado, 6 de septiembre de 2025

La lotería LEIDSA es una de las más famosas en República Dominicana, con sorteos celebrados cada día y que brindan a los participantes la oportunidad de ganar premios de millones de dólares. Si te interesa participar en sus sorteos o solamente quieres estar informado de los últimos resultados, continúa para recibir más información.

Mira aquí la combinación ganadora de hoy sábado, 6 de septiembre de 2025 de la lotería más seguida de República Dominicana. LEIDSA regala premios por más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares). De cara al próximo sorteo, el pozo total de premios es de 0 millones, de los cuales 15 son de Lotto, 100 fijos de Más y 200 fijos de Supermás.

Si quieres conocer los números ganadores de la lotería LEIDSA, estás en el sitio idóneo. A continuación, te dejamos con los últimos resultados de los últimos sorteos:

LEIDSA | Números ganadores del LEIDSA del sábado 6 de septiembre

Loto Más: 07

Super Más: 09

QUINIELA PALÉ ELECTRÓNICO | Números ganadores del sábado 6 de septiembre

Los números ganadores son: 05 20 43

SÚPER KINO TV | Números ganadores del sábado 6 de septiembre

Los números ganadores son: 24 49 38 77 50 33 44 39 71 35 59 28 25 06 55 16 22 65 34 30

LOTTO POOL | Números ganadores del sábado 6 de septiembre

Los números ganadores son: 02 10 15 19 20

PEGA TRES MÁS | Números ganadores del sábado 6 de septiembre

Los números ganadores son: 48 39 50

LEIDSA: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta el boleto y cuánto dinero se puede ganar?

Para poder participar en LEIDSA, has de comprar un ticket en uno de los puntos de venta autorizados. El boleto cuenta con una serie de números que tendrás que elegir antes del sorteo. El precio del boleto de LEIDSA es de RD$30.00 (0.50 centavos de dólar) y en él podrás realizar la cantidad de jugadas que quieras.

Tras haber elegido tus números, deposita el boleto al agente de ventas, quien te devolverá a cambio un resguardo que has de proteger a conciencia. Si ganas, tendrás que presentarlo para solicitar tu premio.

Para conseguir premio hay que acertar seis (6) números de treinta y ocho (38) bolos que forman parte del sorteo para llevarse el premio acumulado del día. Los acertantes de cinco, cuatro y tres números también obtienen premios en efectivo.

¿A qué hora inician los sorteos de LEIDSA?

Los sorteos de LEIDSA se realizan diariamente en distintos momentos del día. Por ejemplo, el sorteo de Quiniela Palé Electrónico se realiza a las 2:55 PM (hora del este), mientras que el sorteo de Súper Kino TV se celebra a las 9:00 PM (hora del este). Los sorteos de Loto Pool y Pega Tres Más también se llevan a cabo diariamente en otros horarios que te mostramos a continuación.

SÚPER MÁS: ¿Cómo jugar?

Súper Más es uno de los sorteos más populares de LEIDSA, que otorga a los jugadores la oportunidad de conseguir grandes premios. Para jugar Súper Más, debes seleccionar seis números del 1 al 35 en tu boleto. Si aciertas todos los números, el premio mayor es tuyo.

También puedes lograr premios secundarios si consigues al menos cinco, cuatro o tres números. Por otro lado, ten en cuenta que existe un número adicional, conocido como el “número dorado”, que puede aumentar tu premio siempre y cuando coincida con uno de los números que has seleccionado.

LOTO POOL | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de LOTO POOL se realiza todos los días a las 20:55 horas de lunes a viernes y los sábados a las 17:55 horas.

LOTO POOL es otro juego que ofrece LEIDSA para el cual debes elegir seis números del 1 al 36 y un número adicional del 1 al 8. Si consigues acertar los seis números principales y el número adicional, ganarás el gran premio.

También hay más premios disponibles para aquellos que logren algunos de los números principales, así como el número adicional. Por ello, ¡no pasa nada si no los aciertas todos!

El sorteo consiste en acertar cinco números de los 31 que componen el sorteo. Si aciertas los cinco números, el premio es de un millón de pesos (18 mil dólares). Para quienes hayan acertado cuatro números ganadores se llevarán 1,000 pesos (18 dólares) y los acertantes de tres números tendrán 50 pesos (alrededor de un dólar).

SÚPER KINO TV: ¿Cuál es el precio y qué días hay sorteos?

El costo de cada jugada es de RD$25.00. Por su parte, el sorteo de Súper Kino TV se lleva a cabo a diario a las 20:55 horas de República Dominicana.

SÚPER PALÉ: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta y qué premios ofrece?

Para concluir, Súper Palé es un sorteo novedoso que consiste en acertar el primer premio del Sorteo de Quiniela y Palé Electrónico y el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional. La apuesta mínima es de RD$1 y el premio total es de RD$3,000 (54 dólares) por peso apostado.

Si quieres estar informado sobre los números y toda la información de la lotería, visita https://eldiariony.com/categoria/loteria