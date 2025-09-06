Trump advierte de un “apocalipsis” en Chicago con amenazas de tropas y redadas migratorias

El presidente Donald Trump intensificó este fin de semana sus advertencias contra Chicago al difundir en sus redes sociales una imagen parodia de la película Apocalypse Now, en la que aparece con un sombrero militar frente al horizonte de la ciudad, acompañado de helicópteros y explosiones.

“Me encanta el olor de las deportaciones por la mañana”, escribió al pie de la ilustración, que tituló Chipocalypse Now.

La publicación, cargada de referencias bélicas, coincidió con su insistencia en enviar tropas de la Guardia Nacional y agentes federales de inmigración a la segunda ciudad más grande del país, publicó AP.

Donald Trump Truth Social Post 11:38 AM EST 09/06/25 pic.twitter.com/Og7B6xIJ8L — Fan Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) September 6, 2025

“Chicago está a punto de descubrir por qué se llama Departamento de Guerra”, añadió, en alusión a su reciente orden ejecutiva rebautizó el Departamento de Defensa. El cambio, sin embargo, requeriría aval del Congreso.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, calificó a Trump de “aspirante a dictador” y advirtió que el estado no se dejará intimidar. “Esto no es una broma. Esto no es normal”, expresó en X.

Acusó al mandatario de amenazar con “declarar la guerra a una ciudad estadounidense”.

Trump, que ya desplegó fuerzas federales en Washington y Los Ángeles, también mencionó que otras urbes como Baltimore, Nueva Orleans o Portland podrían estar en la mira. Aunque los detalles de su plan para Chicago siguen sin precisarse, autoridades locales y estatales adelantaron que acudirán a los tribunales para frenar cualquier intento de militarización.

“Soy el presidente de Estados Unidos. Si creo que nuestro país está en peligro, puedo actuar”, dijo.

The President of the United States is threatening to go to war with an American city.



This is not a joke. This is not normal.



Donald Trump isn't a strongman, he's a scared man. Illinois won’t be intimidated by a wannabe dictator. pic.twitter.com/f87Zek7Cqb — Governor JB Pritzker (@GovPritzker) September 6, 2025

