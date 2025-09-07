Cancelan aviso de tormentas severas en Nueva York, que alertaba de posibles tornados

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) canceló el sábado el aviso de tormentas severas que había emitido horas antes en Nueva York y en el que alertaba de posibles tornados e inundaciones.

“Se advierten múltiples tormentas eléctricas que se aproximan al área metropolitana de Nueva York. Las ráfagas de viento superiores a 58 millas por hora indican una tormenta preocupante, con rayos y fuertes lluvias”, advirtió el departamento de la agencia en Nueva York en su perfil de X en la mañana.

We still have some storms across LI & SE CT. Showers will continue tonight & will likely grow in coverage through early Sun morning. Showers persist in the AM before pushing east with mainly dry conditions for the PM. Here is our latest forecast rainfall totals into Sun. pic.twitter.com/i6Ut7wlq7w — NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) September 6, 2025

A las 5:18 de la tarde, la agencia canceló el aviso que pesaba sobre el estado, pero anticipó que la noche del sábado volverían a formarse chubascos generalizados “a medida que un frente frío avanza hacia el este y se desarrolla una baja presión sobre la zona”.

La agencia meteorológica había reportado previamente que el sistema de tormentas en Nueva York podría causar tornados aislados, inundaciones y granizo del tamaño de monedas de 25 centavos, pero por el momento no ha habido reportes de ello.

[5:18pm]: The severe thunderstorm watch has been cancelled. The threat for severe thunderstorms has ended. Showers will redevelop and come widespread tonight as a cold front works eastward and low pressure develops over the area. — NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) September 6, 2025

El temporal, que se ha extendido por la parte este de Estados Unidos, ha llevado a la cancelación de más de 300 vuelos con destino al país norteamericano o con salida de este país y al retraso de más de 3,000 vuelos, según la plataforma Flightaware En estados como Connecticut o Massachusetts se mantiene el aviso hasta las 8:00 de la noche, de acuerdo a la página web del NWS.

