El Papa León XIV canonizó al influencer adolescente Carlo Acutis

El Papa León XIV canonizó este domingo 7 de septiembre en una celebración de eucaristía en la Plaza de San Pedro, a los beatos Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati. Acutis, quien murió en 2006 se convirtió en el primer santo millenial conocido como el “patrón de Internet”, “el influencer de Dios” o “el ciberapóstol”, a quien se le atribuye la curación de una joven costarricense y un niño brasileño.

Durante la ceremonia, el Pontífice compartió con los feligreses que “todo comenzó cuando, aún jóvenes, respondieron ‘sí’ a Dios y se entregaron a Él plenamente, sin guardar nada para sí”, informó Vatican News.

“Invitación a los jóvenes a no malgastar la vida”

“Los santos Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis son una invitación para todos nosotros, sobre todo para los jóvenes, a no malgastar la vida, sino a orientarla hacia lo alto y hacer de ella una obra maestra. Nos animan con sus palabras: ‘No yo, sino Dios’, decía Carlo y Pier Giorgio: ‘Si tienes a Dios como centro de todas tus acciones, entonces llegarás hasta el final’, expresó el Papa.

A la ceremonia en San Pedro acudieron fieles de todo el mundo, sobre todo muchos jóvenes devotos de Carlo Acutis, que llevaban en sus manos algunas estampitas con la imagen del adolescente. Estuvieron presentes sus padres y sus dos hermanos, y fue su madre Antonia Salzano, la encargada de llevar al altar el relicario con fragmento del corazón de su hijo, informó DW.

A la homilía también acudió el presidente italiano, Sergio Mattarella. El prefecto del dicasterio para la Causa de todos los Santos leyó las biografías de los dos beatos y pidió que se inscribiesen sus nombres en el libro de los santos.

Foto AP/Andrew Medichini

“Encontró a Jesús en su familia”

El Santo Padre se refirió a los dos beatos, cuando habló de Acutis señaló que encontró a Jesús en su familia, gracias a sus padres y después en la escuela, pero sobre todo en los sacramentos celebrados en la comunidad parroquial.

“De ese modo, creció integrando naturalmente en sus jornadas de niño y de adolescente a la oración, el deporte, el estudio y la caridad”, dictó el Pontífice ante más de 80 mil personas que se dieron cita en la Plaza de San Pedro, destacó Vatican News.

“Representa la luz para la espiritualidad”

Con relación a Pier Giorgio Frassati, el Pontífice dijo que él encontró al Señor por medio de la escuela y los grupos eclesiales y dio testimonio de ello a través de su alegría de vivir y de ser cristiano en la oración, en la amistad y en la caridad.

“Pier Giorgio representa una luz para la espiritualidad. Se comprometió generosamente en la sociedad, dio su contribución en la vida política, se desgastó con ardor al servicio de los pobres”, indicó el Papa, compartió DW.

El primer santo millenial

San Carlo Acutis es el primer santo millenial. Nació en Londres el 3 de mayo de 1991, y luego se trasladaron a Milán. Después de hacer la comunión a los 7 años comenzó a dedicarse a la Iglesia. Fue famosa su frase: “La Eucaristía es mi camino al Cielo”.

Conocido por documentar milagros eucarísticos y apariciones marianas aprobadas en todo el mundo, y catalogar toda esa información en un sitio web. También dedicaba su tiempo libre a visitar a los ancianos y ahorraba dinero para dárselo a los más necesitados, ayudaba a las personas sin hogar.

Foto AP/Andrew Medichini

En octubre de 2006, le diagnosticaron una forma agresiva de leucemia tipo M3. En cuestión de días, su salud empeoró y a los 15 años y 5 meses, el 12 de octubre de 2006, falleció. Su cuerpo se ha conservado en la Iglesia de la Spogliazione, en Asís.

Fue beatificado por la Iglesia católica en Asís, Italia, el 10 de octubre de 2020 por un milagro atribuido a su intercesión.

Las Causas de los Santos reconoció como milagro necesario para su beatificación la curación de un niño brasileño nacido en 2010 con una malformación congénita del páncreas. El segundo milagro para su canonización está relacionado con una joven de Costa Rica, que había sufrido un grave traumatismo craneal tras caerse de su bicicleta.

Inclinación por ayudar a los necesitados

Pier Giorgio Frassati nació el 6 de abril de 1901 en Turín. La inclinación de Frassati por ayudar a los demás se manifestó en su infancia. En una ocasión, siendo niño, al abrir la puerta se encontró con una madre mendigando con su hijo descalzo. Su respuesta fue quitarse los zapatos y dárselos al niño.

Frassati se dedicó a obras de acción social que unían a las personas en camaradería para combatir las desigualdades. Se enfermó de poliomielitis fulminante, enfermedad que lo llevó a la muerte en una semana, el 30 de junio de 1925.

El Papa Juan Pablo II lo beatificó en Roma el 20 de mayo de 1990. El 25 de noviembre de 2024, el Papa Francisco aprobó un milagro atribuido a su intercesión ante Dios, abriendo el camino para su canonización.

