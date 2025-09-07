Resultado Lotería LEIDSA hoy: revisa los números ganadores del domingo, 7 de septiembre de 2025

La lotería LEIDSA es una de las más famosas en República Dominicana, con sorteos celebrados cada día y que otorgan a los participantes la oportunidad de conseguir premios millonarios. Si te gustaría participar en esta lotería o sencillamente deseas estar al corriente de los últimos resultados, continúa para ver más información.

Mira aquí los resultados de hoy domingo, 7 de septiembre de 2025 de la lotería más famosa de República Dominicana. LEIDSA entrega premios por más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares). De cara al próximo sorteo, el pozo total de premios es de 0 millones, de los cuales 15 son de Lotto, 100 fijos de Más y 200 fijos de Supermás.

Si quieres saber los números ganadores de la lotería LEIDSA, estás en el lugar ideal. Ahora mismo, te traemos los últimos resultados de cada sorteo:

QUINIELA PALÉ ELECTRÓNICO | Números ganadores del domingo 7 de septiembre

Los números ganadores son: 52 52 67

SÚPER KINO TV | Números ganadores del domingo 7 de septiembre

Los números ganadores son: 46 25 35 30 65 44 71 16 33 27 34 53 47 20 74 62 32 61 10 07

LOTTO POOL | Números ganadores del domingo 7 de septiembre

Los números ganadores son: 04 09 12 19 26

PEGA TRES MÁS | Números ganadores del domingo 7 de septiembre

Los números ganadores son: 47 29 10

LEIDSA: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta el boleto y cuánto dinero se puede ganar?

Para participar enjugar a LEIDSA, tendrás que comprar un ticket en uno de los lugares de venta autorizados. Tu boleto tendrá una serie de números que debes elegir antes del sorteo. El costo del boleto de LEIDSA es de RD$30.00 (0.50 centavos de dólar) y en él podrás efectuar la cantidad de jugadas que prefieras.

Una vez seleccionados tus números, debes entregar el boleto al agente de ventas, quien te devolverá a cambio un recibo que tienes que guardar con cuidado. Si ganas un premio, deberás presentar este recibo para reclamar tu dinero.

Para ganar hay que acertar seis (6) números de treinta y ocho (38) bolos que componen el sorteo para hacerte con el premio acumulado del día. Los acertantes de cinco, cuatro y tres números también se llevan premios en efectivo.

¿A qué hora inician los sorteos de LEIDSA?

Los sorteos de LEIDSA se realizan todos los días en distintos momentos del día. El sorteo de Quiniela Palé Electrónico empieza a las 2:55 PM (hora del este), mientras que el sorteo de Súper Kino TV es a las 9:00 PM (hora del este). Los sorteos de Loto Pool y Pega Tres Más también se llevan a cabo diariamente en otros horarios que te contamos más abajo.

SÚPER MÁS: ¿Cómo jugar?

Súper Más es uno de los sorteos más famosos de LEIDSA, puesto que brinda a los jugadores la oportunidad de lograr grandes premios. Para jugar Súper Más, debes elegir seis números del 1 al 35 en tu boleto. Si aciertas todos los números, obtendrás el premio mayor.

No obstante, puedes llevarte premios secundarios si tu acierto es de cinco, cuatro o tres números. Además, ten en cuenta que existe un número adicional, conocido como el “número dorado”, que podría aumentar tu premio en caso de coincidir con uno de los números que has seleccionado.

LOTO POOL | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de LOTO POOL se realiza cada día a las 20:55 horas de lunes a viernes y los sábados a las 17:55 horas.

LOTO POOL es otro juego de y para jugar debes elegir seis números del 1 al 36 y un número adicional del 1 al 8. Si aciertas los seis números principales y el número adicional, ganarás el gran premio.

También hay más premios disponibles para aquellos que logren algunos de los números principales, así como el número adicional. Así, ¡tus posibilidades de ganar no se reducen tanto a pesar de todo!¡Así que no te preocupes si no aciertas todos los números!

El juego consiste en acertar cinco números de los 31 que componen el sorteo. Si aciertas todos, el premio es de un millón de pesos (18 mil dólares). Para aquellos participantes que hayan elegido cuatro números ganadores obtendrán 1,000 pesos (18 dólares) y los acertantes de tres números reciben 50 pesos (alrededor de un dólar).

SÚPER KINO TV: ¿Cuál es el precio y qué días hay sorteos?

El precio de cada jugada es de RD$25.00. Por su parte, el sorteo de Súper Kino TV se celebra diariamente a las 20:55 horas de República Dominicana.

SÚPER PALÉ: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta y qué premios ofrece?

Para concluir, Súper Palé es uno de los juegos más recientes y que consiste en conseguir el primer premio del Sorteo de Quiniela y Palé Electrónico y el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional. La apuesta mínima que se realiza es de RD$1 y el premio máximo es de RD$3,000 (54 dólares) por peso apostado.

