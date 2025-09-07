Surfista muere tras ataque de tiburón en costas australianas

Las mordidas de un tiburón acabaron con la vida de un surfista en las costas australianas. El pasado sábado la Policía de Sídney que por primera vez en casi cuatro años un incidente de este tipo volvió a acabar con la vida de una persona.

De acuerdo con información de la agencia de noticias Reuters, el surfista fue sorprendido por el tiburón a tan solo 100 metros de la orilla mientras practicaba surf con unos amigos por la mañana en la playa de Long Reef, al norte de la capital del estado australiano de Nueva Gales del Sur.

Según el superintendente de Policía John Duncan, encargado de la unidad de Playas del Norte de Sídney, el hombre fue sacado del agua por otros surfistas. No obstante, terminó muriendo en la playa debido a que las heridas le hicieron perder mucha sangre.

“Había sufrido lesiones catastróficas”, indicó Duncan en una rueda de prensa, donde también se informó que todas las playas cercanas estarán cerradas por al menos 72 horas mientras despliegan un operativo con drones y motos acuáticas para encontrar tiburones.

Desde 1963 hasta 2022 no se había registrado una víctima mortal por ataque de tiburón en Sídney. Sin embargo, en 2025 ocurrieron otros tres ataques mortales de tiburones en Australia, según datos del operador estatal del zoológico Taronga de Sídney citados por Reuters.

En marzo, un tiburón mató a un surfista en aguas poco profundas de una remota playa de Australia Occidental.



