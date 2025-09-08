Mets: Receptor venezolano Luis Torrens a la lista de lesionados por contusión en el antebrazo

Malas noticias para los New York Mets y Luis Torrens. El receptor venezolano del cuadro neoyorquino ha sido puesto en lista de lesionados por una contusión en el antebrazo derecho.

Los Mets anunciaron el movimiento este lunes. Indicando que el venezolano estará en el listado de 10 días, retroactivo al 7 de septiembre, luego de haber recibido un pelotazo hace unos días contra los Cincinnati Reds.

Una ausencia sensible para Luis Torrens, quien, si bien es el suplente del también venezolano Francisco Álvarez, ha tenido mucha participación en esta temporada. Esto luego de las veces que su coterráneo también ha pasado por el listado de bajas.

El carabobeño batea para .225 de promedio con un porcentaje de embasado de .287 y cinco jonrones en 87 juegos, su segunda mayor cantidad de partidos en sus ocho temporadas en las Grandes Ligas (108 en 2021 con Seattle).

A nivel defensivo también ha tenido actuaciones y números destacados. El criollo de 29 años ha atrapado a 18 corredores que intentaron robar base esta temporada, la tercera mejor marca en MLB. Además, muestra un “pop time” (tiempo de soltar la pelota) de 1.87 segundos, que se encuentra en el percentil 97 en las Grandes Ligas.

En el movimiento correspondiente, los Mets subieron a Hayden Senger desde su filial Triple-A en Siracusa, para la serie de cuatro partidos contra los Phillies de Filadelfia, en un encuentro entre el líder y el segundo del Este de la Nacional. Senger batea .174 en 30 juegos esta temporada, su primera en las Mayores.

Otro receptor venezolano a Grandes Ligas

Sandy León, un experimentado receptor de larga trayectoria en las Grandes Ligas, regresará para su tercera experiencia esta temporada con los Atlanta Braves tras la lesión de Sean Murphy.

León suma apenas dos juegos en esta campaña con el equipo que lo firmó como agente libre el año pasado y con el que apenas ha tomado un solo turno de manera oficial, un ponche.

La franquicia de Georgia lo firmó el año pasado, pero no jugó un solo encuentro, sino que estuvo toda la campaña en Triple-A Gwinnett Stripers. Ahí participó en 79 juegos, 58 en este año, con 237 turnos y 43 imparables para un promedio de .181, con OBP de .328, .262 de SLG y OPS de .590.

The #Braves today also selected C Sandy León to the major league roster and placed C Sean Murphy on the 10-day injured list with a right hip labral tear, recalled RHP Dane Dunning to Atlanta, and optioned LHP Hayden Harris to Triple-A Gwinnett. — Atlanta Braves (@Braves) September 8, 2025

Este año, Sandy León apenas pudo pararse en el plato el 12 de agosto, contra los New York Mets recibiendo un ponche. Antes, el 22 de julio, estuvo con el equipo contra los Gigantes de San Francisco, pero no pudo ver acción.

El resto de la zafra ha estado en Triple-A, con 31 indiscutibles en 187 turnos al bate para un promedio de .166, con 19 impulsadas y misma cantidad de anotadas, además de 10 jonrones.

El movimiento se debe al envío de Murphy a la lista de lesionados de 10 días por el desgarro del labrum (labio) de la cadera derecha. Además, llamó al lanzador derecho Dane Dunning a Atlanta y envió al zurdo Hayden Harris a Triple-A Gwinnett.

