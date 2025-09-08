Pochettino resta importancia a los resultados en amistosos: “No estamos preocupados, porque tenemos un plan”

Mientras que muchos en Estados Unidos auguran un sombrío panorama para la selección, desde el cuerpo técnico comandado por Mauricio Pochettino reina un ambiente de positivismo a menos de un año de que arranque la Copa del Mundo 2026.

El DT argentino dejó atrás todas las malas críticas después de la derrota ante Corea, y al ser cuestionado sobre si estaba preocupado porque no llegaban las victorias para el USMNT, el argentino fue contundente y señaló que “no nos preocupa nada, porque tenemos un plan”.

Pochettino insiste con el mismo discurso desde su llegada. Lo que más importa es la Copa del Mundo e incluso calificó los partidos amistosos como “sesiones de entrenamiento”. Él lo ve como una ventaja de estar calificados a la justa sin jugar eliminatorias.

Evita el discurso de pesimismo

También volvió a arremeter contra aquellos periodistas norteamericanos que ven la situación con pesimismo y pide que todos sean positivos de cara a lo que será la Copa del Mundo. Un mensaje también dirigido a aquellos exjugadores que cuestionan el funcionamiento de la selección.

“Cuando la gente habla, debe pensar y analizar bien. Están bien las críticas, es algo positivo, pero cuando criticas solamente por criticar, no me haces daño a mi, le haces daño a tu país, a tu escudo. Somos patriotas y por eso debemos apoyar y ser positivos”, dijo en conferencia de prensa previo al duelo ante Japón.

El objetivo es el Mundial 2026

Pero para Pochettino los resultados pasan a un segundo término, pues considera que de nada sirve ganar si al momento que llega la Copa del Mundo, no salen en su mejor versión, tal como recuerda que le ocurrió a Argentina en la Copa del Mundo del 2002.

Argentina terminó las Eliminatorias de Conmebol como líder con 43 puntos después de ganar 13 partidos, empatar 4 y perder solamente un duelo. Sin embargo, en la justa fue eliminado en Fase de Grupos, tal como recuerda Pochettino, quien fue parte de aquel equipo.

“Me acuerdo cuando jugamos con Bielsa. Con ese equipo ganábamos y ganábamos en las eliminatorias, pero después llegó el Mundial y quedamos fuera en la primera ronda”, cerró Pochettino.

