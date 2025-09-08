Resultado Lotería LEIDSA hoy: consulta los números ganadores del lunes, 8 de septiembre de 2025

La lotería LEIDSA es una de las más populares en República Dominicana, con sorteos cada día que otorgan a los participantes la posibilidad de ganar premios de millones de dólares. Si te interesa participar en esta lotería o solamente deseas estar al tanto de los últimos resultados, continúa para recibir más información.

Mira aquí la combinación ganadora de hoy lunes, 8 de septiembre de 2025 de la lotería más famosa de República Dominicana. LEIDSA regala premios por más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares). De cara al próximo sorteo, el pozo total de premios es de 0 millones, de los cuales 15 son de Lotto, 100 fijos de Más y 200 fijos de Supermás.

Si quieres saber los números ganadores de la lotería LEIDSA, estás en el lugar perfecto. Ahora mismo, te traemos los últimos resultados de los últimos sorteos:

QUINIELA PALÉ ELECTRÓNICO | Números ganadores del lunes 8 de septiembre

Los números ganadores son: 83 45 32

SÚPER KINO TV | Números ganadores del lunes 8 de septiembre

Los números ganadores son: 05 72 58 26 56 75 50 01 74 48 66 27 09 77 78 04 12 22 25 80

LOTTO POOL | Números ganadores del lunes 8 de septiembre

Los números ganadores son: 14 17 21 25 30

PEGA TRES MÁS | Números ganadores del lunes 8 de septiembre

Los números ganadores son: 07 37 45

LEIDSA: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta el boleto y cuánto dinero se puede ganar?

Para participar enjugar a LEIDSA, has de comprar un boleto en uno de los sitios de venta autorizados. Cada boleto tendrá una serie de números que debes decidir antes del sorteo. El costo del boleto de LEIDSA es de RD$30.00 (0.50 centavos de dólar) y en él podrás efectuar la cantidad de jugadas que quieras.

Tras la selección de tus números, debes entregar el boleto al agente de ventas, quien te devolverá a cambio un recibo que tienes que guardar a buen seguro. Si ganas, tendrás que presentarlo para solicitar tu premio.

Para tener premio hay que acertar seis (6) números de treinta y ocho (38) bolos que componen el sorteo para hacerte con el premio acumulado del día. También los ganadores con cinco, cuatro y tres aciertos se llevan premios en efectivo.

¿A qué hora inician los sorteos de LEIDSA?

Los sorteos de LEIDSA se llevan a cabo todos los días en distintos momentos del día. El sorteo de Quiniela Palé Electrónico empieza a las 2:55 PM (hora del este), mientras que el sorteo de Súper Kino TV es a las 9:00 PM (hora del este). Los sorteos de Loto Pool y Pega Tres Más también se llevan a cabo diariamente en diferentes horarios que te mostramos a continuación.

SÚPER MÁS: ¿Cómo jugar?

Súper Más es uno de los sorteos con más jugadores de LEIDSA, pues otorga a los jugadores la oportunidad de lograr grandes premios. Para jugar Súper Más, se seleccionan seis números del 1 al 35 en tu boleto. Si los aciertas todos, el premio mayor será tuyo.

También puedes llevarte premios secundarios si consigues al menos cinco, cuatro o tres números. Por otra parte, ten en mente en el momento de jugar que hay un número adicional, conocido como el “número dorado”, que podría aumentar tu premio si coincide con uno de los números que has seleccionado.

LOTO POOL | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de LOTO POOL se celebra a diario a las 20:55 horas de lunes a viernes y los sábados a las 17:55 horas.

LOTO POOL es otro juego que ofrece LEIDSA y para jugar debes elegir seis números del 1 al 36 y un número adicional del 1 al 8. Si aciertas los seis números principales y el número adicional, ganarás el gran premio.

También existen otros premios disponibles para aquellos que logren algunos de los números principales, así como el número adicional. Así que, ¡tranquilo que tus posibilidades no acaban aquí!

El juego consiste en adivinar cinco números de los 31 que componen el sorteo. Si aciertas todas las cifras, el premio es de un millón de pesos (18 mil dólares). Para aquellos que hayan elegido cuatro números ganadores recibirán 1,000 pesos (18 dólares) y los acertantes de tres números reciben 50 pesos (alrededor de un dólar).

SÚPER KINO TV: ¿Cuál es el precio y qué días hay sorteos?

El precio de cada jugada es de RD$25.00. Por su lado, el sorteo de Súper Kino TV se efectúa diariamente a las 20:55 horas locales.

SÚPER PALÉ: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta y qué premios ofrece?

Para finalizar, Súper Palé es una de las novedades en los juegos de LEIDSA que consiste en acertar el primer premio del Sorteo de Quiniela y Palé Electrónico y el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional. La apuesta mínima que se realiza es de RD$1 y el premio máximo es de RD$3,000 (54 dólares) por peso apostado.

Si quieres estar informado sobre los números y toda la información de la lotería, visita https://eldiariony.com/categoria/loteria