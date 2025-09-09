Ecuador cerró las eliminatorias con un triunfazo ante Argentina en Guayaquil

La selección de Ecuador volvió a la victoria después de cuatro empates consecutivos y derrotó por 1-0 Argentina en la fecha final de las Eliminatorias al Mundial 2026.

Líder por amplio margen en las posiciones y clasificada con bastante anticipación para la Copa que se hará en Estados Unidos, México y Canadá, el cierre fue con una derrota ante Ecuador por 1-0, con un gol de penal anotado por Enner Valencia, en su despedida con la camiseta del Tri ante su gente.

Con esta victoria Ecuador sostuvo su invicto como local y alcanzó 11 partidos sin perder.

Enner Valencia anotó el gol del triunfo

La primera de Enner Valencia llegó después de la presión en campo contrario y el pase de Ángelo Preciado. Definió al cuerpo del “Dibu” Martínez, por lo que no pudo celebrar el primer gol.

Pudo controlar el tramo del partido, sobre todo con un Nilson Angulo que estuvo enchufado por la izquierda. Las jugadas por ahí no terminaron en buen puerto, pero se presentó como una alternativa importante.

Argentina recuperó algo de control, pero con poca precisión ofensiva. De la mano de Moisés Caicedo, Ecuador supo mantener la calma para soportar esos minutos.

La jugada que cambió el partido surgió con un lanzamiento largo de Moisés Caicedo para Valencia, que le ganó la espalda a Leonardo Balerdi y encaró solo al arco. Nicolás Otamendi lo bajó por atrás y Wilmar Roldán le mostró la roja directa.

Sobre el final de la primera parte llegó el gol, en una acción discutida por los rivales. Ángelo Preciado ganó ante Nicolás Tagliafico y el argentino sacó el brazo para impactarlo. Con sangre en el rostro, Roldán acudió al VAR y sancionó penal. Valencia fue el encargado y acertó con un tiro al medio, para sumar su gol 47 con la Tri.

Ataque de Argentina sin premio

Apenas en el arranque de la segunda parte, a los 5 minutos de juego, Moisés Caicedo vio la segunda amarilla en una acción ante Nicolás González. El ecuatoriano además corre el riesgo de perderse el próximo partido oficial, que sería en el debut del Mundial.

Eso cambió el panorama del partido, pues Ecuador perdió a un jugador clave para sostenerse en mediocampo y defensa. No pudo tener mejores oportunidades para conectar arriba y dependió de la velocidad de Kevin Rodríguez, que entró en lugar de Enner.

Argentina tuvo la posesión y el control, ante un Ecuador que se replegó y buscó la contra. Se animó con toques consecutivos para rebajar el ímpetu del visitante, ante un estadio que pedía más.

El tramo final fue intenso, pero Ecuador pudo recuperar la posesión por momentos. Pudo controlar con efectividad en los pases, ante el ‘ole’ de la tribuna. Así volvió a conseguir una victoria importante en el cierre de las Eliminatorias.

