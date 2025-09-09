La familia Murdoch cierra su batalla por el control de Fox News

La familia del magnate Rupert Murdoch resolvió este lunes una hermética batalla legal para definir la sucesión en el imperio mediático de Fox News y News Corp y eligió al hijo mayor del empresario, Lachlan Murdoch, como el responsable de lleve las riendas del negocio en los próximos años.

La disputa inició en 2024, cuando el patriarca de los Murdoch, de 94 años, intentó cambiar los términos del fideicomiso familiar para que después de su muerte, las empresas pasaran al control de Lachlan, de 54 años, a quien eligió como sucesor, y blindarlo de cualquier disputa por el poder, por parte de otros tres de sus hermanos.

Lachlan Murdoch preside Fox News y News Corp desde el retiro de su padre, anunciado en 2023 y con esta determinación quedará efectivamente a cargo de los negocios familiares, mientras que sus hermanos, Prudence, Elisabeth y James abandonarán su participación, a cambio de multimillonarias indemnizaciones. El corporativo anunció que finalmente los sucesores de Murdoch llegaron a un “acuerdo mutuo” que finaliza el litigio.

Murdoch creó el fideicomiso a finales de los años 90, con el objetivo de otorgar un control equitativo sobre sus negocios a sus cuatro hijos mayores, pero buscaba bloquear la interferencia de los hermanos de Lachlan del control de la empresa. Prudence, Elisabeth y James son considerados de pensamiento mucho más moderado políticamente, para conservar la línea editorial conservadora del medio.

Wow — the new Rupert Murdoch is now Lachlan Murdoch. His three siblings (James, Elisabeth and Prudence Murdoch) will take $1.4 billion and have no stake in the trust that owns Murdoch's businesses.



In Succession terms, this is as if Kendall Roy became Logan's successor and… pic.twitter.com/bR8EramMhE — Heidi N. Moore (@moorehn) September 8, 2025

El acuerdo ‘armónico’ de la familia Murdoch

Este acuerdo establece que: Prudence, Elisabeth y James Murdoch venderán sus acciones en las empresas en los próximos seis meses y no podrán comprar ninguna más, decretando así su salida definitiva del imperio mediático de la familia.

Los tres hermanos se habían inconformado por los movimientos de Rupert Murdoch secundados por Lachlan, ante un tribunal. En 2024, un juez en Reno, Nevada, les dio la razón de manera inicial, luego que el comisionado de sucesiones de Nevada, Edmund J. Gordon Jr., afirmó que el intento de tomar el control representaba una “farsa cuidadosamente urdida” diseñada para consolidar el control de Lachlan Murdoch.

Mientras las apelaciones se prolongaban, los representantes de Rupert Murdoch y sus hijos se reunieron para negociar un acuerdo para poner fin a la disputa millonaria, y formalizaron el acuerdo la noche de este lunes.

Lachlan y sus dos hermanastras pequeñas, Grace y Chloe, por su parte, recibirán acciones en un nuevo fideicomiso que controla las empresas que tendrá vigencia hasta el 2050, indica la nota, al tiempo que garantizaron que no habrá cambios de dirección en la línea editorial de Fox News, la cadena favorita del presidente Donald Trump y los grupos conservadores del país.

De acuerdo con medios como CNN y The New York Times, Prudence, Elisabeth y James recibirán como indemnización cerca de $1,000 millones de dólares cada uno por sus acciones.

Roy Cohn and Rupert Murdoch in a meeting with President Reagan in the White House, 1983 pic.twitter.com/BjWBavq9I5 — Fascinating (@fasc1nate) August 31, 2025

El drama sucesorio de la familia Murdoch y la política estadounidense

Este acuerdo familiar concluye con lo que se había convertido en una versión real de la serie ‘Succession’ de HBO, por sus enormes implicaciones financieras y su impacto en la política estadounidense, que domina los índices de audiencia para el pensamiento conservador del país.

La propuesta de otorgarle a Lachlan el control del fideicomiso se denominó eufemísticamente “Proyecto Armonía Familiar” y se refería a James Murdoch como el “beneficiario problemático”, según documentos judiciales confidenciales obtenidos por el Times. El caso llegó a involucrar a decenas de abogados, incluido el ex fiscal general William Barr.

