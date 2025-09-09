Nueve funcionarios mexicanos son procesados por contrabando de combustible

El domingo 7 de septiembre las autoridades mexicanas arrestaron a 14 personas involucradas con el tráfico de combustible en aduanas marítimas. La madrugada de este martes los funcionarios quedaron vinculados a proceso judicial, tras enfrentar cargos por delincuencia organizada.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, informó que entre los detenidos; tres son empresarios, cinco marinos activos, uno retirado, y cinco exfuncionarios de Aduanas.

Vinculados a proceso judicial

Los funcionarios mexicanos quedaron vinculados a un proceso judicial por su presunta implicación en una red de contrabando de combustible, conocido en México como “huachicol”. Los sospechosos están relacionados con la incautación que efectuaron en marzo por 10 millones de litros de hidrocarburo.

La audiencia de vinculación a proceso se realizó en los juzgados federales del centro penitenciario El Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, en donde los detenidos enfrentan cargos por delincuencia organizada con fines de realizar delitos relacionados con hidrocarburos.

El vicealmirante Farías Laguna, sobrino político del extitular de la Secretaría de Marina (Semar) de 2018 a 2024, Rafael Ojeda Durán, cercano al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, se encuentra entre los acusados, informó EFE.

Resultado de trabajos de investigación tras el aseguramiento de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de marzo, elementos de @SEMAR_mx, @FGRMexico y @SSPCMexico detuvieron a directivos de empresas y algunos servidores públicos, quienes… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 6, 2025

Uno de los sospechosos se suicidó

El capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, que también era parte de los sospechosos, apareció muerto el lunes dentro del puerto y, según fuentes relacionadas con el caso, el hombre se suicidó.

La Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que los funcionarios permitieron la entrada de millones de litros de combustible al país, al hacerlos pasar como aditivos, para su venta ilícita dentro de México y evadir impuestos.

Además, la FGR señaló que la red de contrabando posee un gran poder económico, así como la capacidad de corromper, presionar y coaccionar a empresarios, funcionarios públicos y otros actores, reportó EFE.

Combatir el robo y almacenamiento de combustible ilegal

El caso sigue abierto, ya que las autoridades de México señalaron que la investigación se extenderá a los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y a la Ciudad de México.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, ofreció una conferencia de prensa en donde dio detalles del operativo y acentuó que forman parte de los esfuerzos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México para combatir el robo y almacenamiento ilegal de combustible.

“El proceso de investigación sigue en curso y seguiremos trabajando para detener a todos los involucrados en este delito como parte de la estrategia contra la corrupción y la impunidad del gobierno federal”, escribió el secretario García Harfuch en X.

Mientras tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes durante su conferencia matutitina que no “hay certeza” de que el capitán haya estado implicado, y prometió “cero impunidad” en los hechos delictivos.

