Policía traslada a Wander Franco a centro de salud mental en República Dominicana

El portavoz de la Policía Nacional de República Dominicana informó que este martes agentes acudieron a la residencia de Wander Franco, pelotero de Grandes Ligas, para brindar asistencia solicitada por sus familiares y no por un hecho delictivo.

De acuerdo con el relato, fueron los parientes del jugador quienes contactaron a la patrulla de cuadrante correspondiente con el propósito de obtener apoyo, debido a una situación de salud mental que estaba atravesando el deportista.

El vocero aclaró que la intervención policial consistió en penetrar al inmueble para resguardar a la familia y coordinar el traslado del pelotero a un centro médico de Santo Domingo, donde fue atendido. “Los agentes cumplieron con su rol de proteger y servir”, puntualizó.

Franco enfrentó un proceso judicial en República Dominicana.

Crédito: Ricardo Hernandez | AP

Asistencia humanitaria para Wander Franco

El funcionario subrayó que se trató de una asistencia humanitaria y no de un procedimiento judicial. “Él no tiene ninguna situación con la policía ni con la justicia”, enfatizó, señalando que el caso no está vinculado a una investigación penal.

Añadió que Franco enfrenta una circunstancia personal que deberá ser tratada por profesionales de la salud, y que la institución actuó a petición de su padre, Wander Franco, también ligado al deporte. “No se trató de un apresamiento, sino de apoyo a la familia para salvaguardar la integridad del joven”, reiteró.

Finalmente, el portavoz pidió comprensión y solidaridad, y expresó que la prioridad en este momento es la recuperación del jugador.

Denuncia de Franco

Durante el fin de semana pasado Franco denunció que había sido víctima de un robo de una cantidad importante de dinero en un hotel en el municipio de Sosúa, que luego se complicó cuando su exabogado Teodosio Jáquez aseguró que el dinero había sido hallado en la misma habitación.

Franco desmintió que hubiera aparecido el millón de pesos que denunció haber perdido en el hotel de Sosúa, Puerto Plata.

Wander Franco colgó un video que posteriormente borró de sus historias de Instagram. En el mismo se le escucha decir que quiere irse para su casa y no lo dejan. El pelotero dice que las autoridades le ponen vehículos en la salida para evitar que salga.



¿Qué opinas? 👀 pic.twitter.com/iq74qXa8Ds — The Postdom (@thepostdo) September 8, 2025

En su declaración, negó la versión ofrecida por su exabogado Teodosio Jáquez, quien aseguró que el dinero había sido hallado en la misma habitación y que el caso estaba resuelto. Franco fue categórico al señalar que Jáquez ya no lo representa legalmente y que la supuesta recuperación del dinero es “absolutamente falsa”.

Este episodio se suma a la denuncia que el propio pelotero hizo el viernes anterior, cuando informó que había dejado dos millones de pesos en efectivo en su habitación y al regresar de entrenar solo encontró la mitad.

