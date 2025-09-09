Tesla presenta un plan que podría hacer a Elon Musk el primer ‘trillionaire’ de la historia

La junta directiva de Tesla propuso al magnate y creador de la armadora, Elon Musk, un paquete salarial al que puede acceder si cumple con una serie de objetivos ambiciosos, que lo podrían convertir en el primer billonario de la historia (‘trillonaire’ en inglés), si cumple con una serie de objetivos ambiciosos para recuperar las ventas de la empresa.

Tesla informó este viernes que tras la reunión de su junta directiva contempla un paquete salarial ‘superambicioso’, que podría consolidarlo por mucho, como el hombre más rico del mundo. Pero para ello, tendría que alcanzar metas como aumentar el valor de las acciones de la compañía a 8.5 billones en los próximos años.

De conseguir estas metas, Musk podría obtener el 12% del total de acciones de Tesla en 12 paquetes separados a lo largo de una década, de acuerdo con un informe presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC en inglés).

¿Elon Musk net worth, ¿cuál es la fortuna del dueño de Space-X y Twitter?

Actualmente, Musk ya es la persona más rica del mundo, de acuerdo con el recuento de Forbes, con un patrimonio neto estimado en $437,800 millones de dólares. Con esta fortuna, supera a magnates como Larry Ellison de Oracle, Mark Zuckerberg de Meta, o Jeff Bezos, de Amazon.

Actualmente posee el 13% de acciones de la compañía, con otro 6.7% en disputa legal. Si se aprueba el plan podría obtener otros $29,000 millones en acciones y le permitirían controlar al menos el 25% de la compañía, con la condición de que permanezca ligado a la empresa durante siete años más, mientras Musk ha insistido en aumentar su control sobre la armadora de autos eléctricos.

Sin embargo, persiste también una disputa legal por su paquete salarial de 2018 de $56,000 millones.

El interés de Tesla para conservar a un directivo pionero y ambicioso

La estructura salarial presentada a Musk presentada el pasado viernes, requiere de la aprobación de los accionistas en otra junta programada para el mes de noviembre y tiene el objetivo de evitar la salida de Musk de Tesla y que pueda encaminar a la armadora como una potencia de la inteligencia artificial y la robótica.

Entre sus estatutos, este paquete otorga inmediatamente a Musk 96 millones de acciones restringidas por un valor superior a los $31,000 millones de dólares, las cuales no podrá vender durante los próximos cinco años.

“Musk planteó la posibilidad de asumir otros intereses y abandone Tesla si no recibe dicha garantía”, declaró la junta.

¿Cuánto necesita Musk para obtener el paquete de Tesla?

La propuesta para Musk establece que el magnate debe llevar a Tesla a una capitalización bursátil de “al menos 8.5 billones de dólares para 2035“. Actualmente, su capitalización bursátil es apenas superior a $1billón de dólares (‘trillion’, en inglés).

Además, de otros objetivos específicos como el precio de las acciones, los beneficios operativos y la producción que incluyen vender un millón de robots de inteligencia artificial, otros 12 millones de coches Tesla, entre otros.

Dan Coatsworth, analista de inversiones de AJ Bell, afirmó que el plan podría sentar un mal precedente en materia de gobernanza corporativa y cuestionó si Musk valía tanto.

“En cierto momento, la junta directiva de Tesla se pregunta si Elon Musk representa una carga para la compañía dadas sus opiniones expresadas y sus distracciones políticas, y al momento siguiente, de hecho, le dicen ‘elige una cifra, cualquier cifra’ para retenerlo el mayor tiempo posible”, declaró Coatsworth, citado por la agencia de noticias Reuters.

“Seguramente Musk debería estar luchando por su puesto, no la junta directiva de Tesla luchando por retenerlo“, agregó y advirtió que Musk “preside una compañía que ha perdido su ventaja, está siendo superada por sus rivales y cuya marca se ha visto empañada por las acciones de Musk fuera de Tesla”.

Tesla confía en lo que Musk puede aportar, pese a su reputación

En Tesla piensan lo opuesto: “El crecimiento que hoy parece imposible se puede lograr con nuevas ideas, mejor tecnología y mayor innovación“, afirmó el presidente de Tesla, Robyn Denholm. Además, Musk no ganaría un salario ni un bono, sino que recibiría gradualmente acciones cada que vaya alcanzando nuevos objetivos.

Agregó que la adjudicación de acciones “impulsará el máximo rendimiento de nuestro líder visionario”. Apenas el mes pasado, Musk recibió $29.000 millones en acciones, luego de que su premio original de $50.000 millones fuera anulado por un tribunal estadounidense por ser “injusto para los accionistas”.

Según el último plan, Musk recibirá acciones en 12 tramos, vinculados al cumplimiento de 12 hitos de mercado: el primero implica que Tesla duplique su valor de mercado hasta los $2 billones de dólares. Mientras que la marca de los $8.5 billones de dólares representa más del doble del valor del gigante de chips Nvidia, la empresa más valiosa del mundo.

También debe alcanzar un hito operativo junto con cada hito de mercado, que incluyen venta y desarrollo de objetivos de robots y vehículos, así como incrementar las cifras de ganancias de Tesla 24 veces. Mientras tanto, las ventas están cayendo a su ritmo más rápido en una década y algunos expertos señalan que esto se debe a la reputación “tóxica” de Musk.

Finalmente esta propuesta se dio apenas unos meses después de que Tesla negara los informes de que estaba buscando un reemplazo para Musk. En mayo, Tesla desmintió como algo “absolutamente falso”, el reporte de que habían contratado a un contrató cazatalentos para reemplazar a Musk porque estaba demasiado concentrado en su trabajo como funcionario de la administración de Donald Trump.

Sin embargo, el Wall Street Journal que publicó este reporte, reiteró a la BBC que sostenía la veracidad de su reporte.

