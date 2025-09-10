Critican a influencer por pelear y capturar a un cocodrilo: “Déjalos en paz” (Video)

El influencer estadounidense Mike Holston, conocido en redes como The Real Tarzan, está en el centro de la polémica tras publicar un video en el que persigue y captura a un cocodrilo de agua dulce en Queensland, Australia.

La acción, que rápidamente se volvió viral, podría costarle una multa por violar la ley local de conservación de la fauna. Además, su hazaña no fue bienvenida por todos en redes sociales.

Holston, quien acumula más de 15 millones de seguidores en Instagram, compartió el 4 de septiembre un clip en el que se le ve bajando de un bote en aguas poco profundas y corriendo tras un cocodrilo cerca del río Lockhart, en Cape York.

El animal intentó escapar, pero el influencer lo alcanzó, se lanzó sobre él y lo llevó hasta la orilla en medio de una lucha grabada por un camarógrafo. Durante la maniobra, Holston terminó con un corte en el brazo, del que bromeó frente a la cámara: “¡Me atrapó, pero yo lo atrapé a él!”.

El video superó las 800.000 reproducciones en pocas horas y generó reacciones encontradas: algunos seguidores celebraron la osadía, mientras que otros expresaron rechazo. “¿Por qué hacerles eso? Déjalos en paz”, escribió un usuario.

Podría ser multado con $18,000

Organizaciones ambientalistas no tardaron en pronunciarse. La Representación Comunitaria de Cocodrilos (CROC), con sede en Queensland, condenó la acción al señalar que este tipo de prácticas son ilegales y dañinas para los animales. “Este comportamiento es angustiante para la fauna y sienta un precedente peligroso”, señaló el grupo.

El Departamento de Medio Ambiente de Queensland confirmó que abrió una investigación, ya que manipular cocodrilos sin autorización puede considerarse un delito grave y conllevar sanciones de hasta $18.000.

Holston, que justificó su acción al decir que desde niño soñaba con capturar cocodrilos en Australia, ahora enfrenta el escrutinio público y la posibilidad de una fuerte multa.