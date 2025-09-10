Resultado Lotería LEIDSA hoy: consulta los números ganadores del miércoles, 10 de septiembre de 2025

La lotería LEIDSA es una de las favoritas en República Dominicana, con sorteos cada día que ofrecen a los participantes la posibilidad de ganar premios millonarios. Si te gustaría participar en sus sorteos o simplemente quieres estar informado de los últimos resultados, sigue leyendo para ver más información.

Conoce aquí la combinación ganadora de hoy miércoles, 10 de septiembre de 2025 de la lotería más famosa de República Dominicana. LEIDSA regala premios por más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares). De cara al próximo sorteo, el pozo total de premios es de 0 millones, de los cuales 15 son de Lotto, 100 fijos de Más y 200 fijos de Supermás.

Si quieres conocer los números ganadores de la lotería LEIDSA, estás en el sitio adecuado. Ahora mismo, te proporcionamos los últimos resultados de cada sorteo:

LEIDSA | Números ganadores del LEIDSA del miércoles 10 de septiembre

Loto Más: 10

Super Más: 09

QUINIELA PALÉ ELECTRÓNICO | Números ganadores del miércoles 10 de septiembre

Los números ganadores son: 04 10 36

SÚPER KINO TV | Números ganadores del miércoles 10 de septiembre

Los números ganadores son: 46 41 22 16 52 34 29 79 12 78 69 03 24 61 71 55 51 44 43 18

LOTTO POOL | Números ganadores del miércoles 10 de septiembre

Los números ganadores son: 02 04 13 18 31

PEGA TRES MÁS | Números ganadores del miércoles 10 de septiembre

Los números ganadores son: 32 15 32

LEIDSA: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta el boleto y cuánto dinero se puede ganar?

Para poder participar en LEIDSA, has de comprar un ticket en cualquiera de los puntos de venta autorizados. Cada boleto tendrá una serie de números que tendrás que elegir antes del sorteo. El precio del boleto de LEIDSA es de RD$30.00 (0.50 centavos de dólar) y se puede hacer la cantidad de jugadas que se desee.

Tras haber hecho la combinación de tus números, deposita el boleto al agente de ventas, quien te dará a cambio un recibo que tienes que guardar a conciencia. Al fin y al cabo, si ganas el premio, deberás presentar este recibo para reclamar tu dinero.

Para obtener tu premio deberás acertar seis (6) números de treinta y ocho (38) bolos que componen el sorteo para hacerte con el acumulado acumulado del día. También los ganadores con cinco, cuatro y tres aciertos se llevan premios en efectivo.

¿A qué hora inician los sorteos de LEIDSA?

Los sorteos de LEIDSA se realizan diariamente a distintas horas. El sorteo de Quiniela Palé Electrónico se realiza a las 2:55 PM (hora del este), mientras que el sorteo de Súper Kino TV es a las 9:00 PM (hora del este). Los sorteos de Loto Pool y Pega Tres Más también se llevan a cabo diariamente en otros horarios que te contamos más abajo.

SÚPER MÁS: ¿Cómo jugar?

Súper Más es uno de los sorteos con más seguidores de LEIDSA, ya que brinda a los jugadores la oportunidad de lograr grandes premios. Para jugar Súper Más, se eligen seis números del 1 al 35 en tu boleto. Si aciertas todos los números, ganarás el premio mayor.

También puedes llevarte premios secundarios si tu acierto es de cinco, cuatro o tres números. Por otra parte, hay un número adicional, conocido como el “número dorado”, que puede aumentar tu premio si coincide con uno de los números que has seleccionado.

LOTO POOL | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de LOTO POOL se realiza a diario a las 20:55 horas de lunes a viernes y los sábados a las 17:55 horas.

LOTO POOL es otro juego de para el que debes elegir seis números del 1 al 36 y un número adicional del 1 al 8. Si aciertas los seis números principales y el número adicional, ganarás el gran premio.

También existen más premios disponibles para aquellos que logren algunos de los números principales, así como el número adicional. Por ello, ¡no pasa nada si no los aciertas todos!

El juego consiste en lograr acertar cinco números de los 31 que componen el sorteo. Si aciertas todos, el premio es de un millón de pesos (18 mil dólares). Para aquellos que hayan acertado cuatro números ganadores obtendrán 1,000 pesos (18 dólares) y los que aciertan tres números reciben 50 pesos (alrededor de un dólar).

SÚPER KINO TV: ¿Cuál es el precio y qué días hay sorteos?

El costo de cada jugada es de RD$25.00. Por su parte, el sorteo de Súper Kino TV se lleva a cabo todos los días a las 20:55 horas locales.

SÚPER PALÉ: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta y qué premios ofrece?

Para concluir, Súper Palé es uno de los juegos más recientes y que consiste en conseguir el primer premio del Sorteo de Quiniela y Palé Electrónico y el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional. La apuesta mínima que se realiza es de RD$1 y el premio máximo es de RD$3,000 (54 dólares) por peso apostado.

Si quieres estar informado sobre los números y toda la información de la lotería, visita https://eldiariony.com/categoria/loteria