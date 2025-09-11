Aeropuerto JFK: las aerolíneas que debes evitar para una experiencia sin complicaciones

La Terminal 4 del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) de Nueva York se ha convertido en el punto central de los servicios de recogida de Uber, Lyft y otros viajes compartidos, pero la medida implementada desde 2024 ha provocado molestias y retrasos entre los pasajeros que llegan a la ciudad.

Con 22 aerolíneas operando y cerca de 12,000 empleados, según International Airport Review, la terminal 4 JFK es la más grande del aeropuerto y la única de gestión privada. Entre sus principales aerolíneas se encuentra Delta Air Lines, mientras que la Terminal 5 recibe vuelos de JetBlue, Sun Country y Cape Air, cada una con protocolos diferentes de transporte terrestre.

¿Por qué la Terminal 4 concentra la recogida de Uber y Lyft?

El objetivo del aeropuerto era centralizar la recogida de viajes compartidos en la Terminal 4 para reducir los tiempos de espera y minimizar las largas caminatas de los pasajeros. Aunque la terminal cuenta con salas VIP y opciones de restauración, la reorganización ha generado problemas logísticos importantes.

“El traslado a la terminal 4 JFK busca eficiencia, pero obliga a muchos pasajeros a desplazarse largas distancias, tomar el AirTrain o pagar recargos adicionales”, señala View from the Wing. Para quienes arriban a Delta Air Lines, esto se traduce en una experiencia complicada: caminatas prolongadas y un recargo de $20 en aplicaciones como Uber.

¿Cómo afecta la medida a los pasajeros de otras terminales?

Los pasajeros que llegan a las terminales 4, 5 o 7 deben dirigirse a la Terminal 4 para solicitar un viaje compartido, lo que implica desplazamientos adicionales dentro del aeropuerto. En contraste, quienes arriban a la Terminal 5 reciben instrucciones de tomar el AirTrain JFK hasta Howard Beach, donde se encuentra el estacionamiento designado para la recogida mediante aplicaciones de viaje.

Esta diferencia entre terminales genera confusión y retrasos, especialmente para viajeros con familias, equipaje pesado o vuelos de conexión. La centralización, aunque lógica desde un punto de vista operativo, no contempla las necesidades de todos los pasajeros y afecta la percepción de eficiencia del aeropuerto.

Ventajas y desafíos de la Terminal 4 del JFK

La Terminal 4 JFK ofrece múltiples ventajas: es amplia, conecta con todas las demás terminales a través del AirTrain gratuito y permite un acceso relativamente rápido a distintos puntos de la ciudad de Nueva York. Sin embargo, la reciente centralización de la recogida de Uber en JFK evidencia que la infraestructura por sí sola no garantiza una experiencia cómoda para todos los usuarios.

Expertos en transporte urbano destacan que la medida debería complementarse con alternativas flexibles, como puntos de recogida adicionales o señalización clara para los pasajeros que arriban a otras terminales. Esto evitaría recargos extra y caminatas innecesarias, especialmente en horas pico.

JFK, un aeropuerto clave para el tráfico internacional y nacional

El Aeropuerto JFK es el sexto aeropuerto con mayor tráfico aéreo de Estados Unidos y el de mayor flujo comercial internacional de Norteamérica, según Geofs Fandom. Con 6 terminales interconectadas por el AirTrain JFK, facilita el tránsito interno y la llegada a la ciudad. Sin embargo, la reorganización de los servicios de transporte ha dejado en evidencia que incluso aeropuertos de gran capacidad enfrentan desafíos logísticos al intentar equilibrar eficiencia y comodidad.

Consejos para pasajeros que usan Uber y Lyft en JFK

1) Verifica tu terminal de llegada: Delta Air Lines opera principalmente en la Terminal 4, mientras que JetBlue y otras aerolíneas se concentran en la Terminal 5.

2) Planifica con tiempo: considera el traslado al área de recogida designada y posibles caminatas.

3) Presupuesta recargos: algunos servicios de viajes compartidos cobran tarifas adicionales si no se usan las zonas designadas.

4) Usa el AirTrain JFK: conecta todas las terminales y facilita el traslado al estacionamiento de recogida en Howard Beach.

