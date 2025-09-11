Comisiones de cajeros automáticos se disparan en Chase, Bank of America y otros bancos

Sacar dinero de un cajero automático fuera de la red de tu banco está resultando cada vez más costoso para los estadounidenses.

De acuerdo con un estudio reciente de Bankrate, las comisiones combinadas por usar cajeros ajenos alcanzaron un máximo histórico de $4.86 dólares por operación, y en ciudades como Atlanta, Phoenix y San Diego ya superan los $5 dólares.

Comisiones en aumento constante

Cuando un usuario retira efectivo de un cajero que no pertenece a su banco, normalmente enfrenta dos cargos: uno del banco propietario del cajero y otro de su propio banco por usar una máquina externa.

Según Bankrate, la tarifa promedio impuesta por el banco dueño del cajero subió a $3.22 dólares, su cuarto incremento anual consecutivo, mientras que el cargo promedio del banco del usuario llegó a $1.64 dólares, el más alto desde 2018.

En conjunto, estas tarifas representan un aumento cercano al 2% en comparación con los $4.77 dólares registrados el año pasado, marcando el tercer año seguido con récords históricos.

Stephen Kates, analista financiero de Bankrate, explicó: “A medida que los cajeros automáticos se usan con menos frecuencia, es probable que las comisiones asociadas sigan aumentando”.

Las ciudades más caras

El reporte revela que en varias zonas metropolitanas los costos superan los $5 dólares por transacción fuera de red.

Atlanta encabeza la lista con un promedio de $5.37 dólares, seguida por Phoenix ($5.35), San Diego ($5.31), Detroit ($5.25), Cleveland ($5.21), Miami ($5.11) y Tampa ($5.05).

En Los Ángeles y San Francisco el promedio se ubica en $4.99 dólares, mientras que Seattle ($4.42) y Boston ($4.37) presentan las tarifas más bajas entre las ciudades analizadas.

Cómo evitar estas comisiones

Para reducir estos cargos, expertos recomiendan buscar bancos con redes amplias de cajeros, como Capital One (más de 70,000), Citibank y PNC (más de 60,000 cada uno), o Bank of America y Chase (15,000 cada uno).

Otra alternativa es elegir bancos en línea que reembolsen automáticamente las comisiones cobradas por otras instituciones.

