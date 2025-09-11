Miles de neoyorquinos reciben cheques de hasta $250 por fondos no reclamados

Miles de neoyorquinos están recibiendo en sus buzones cheques de hasta $250 dólares que quizás nunca imaginaron.

Se trata de fondos no reclamados que, en la mayoría de los casos, provienen de cuentas olvidadas, cheques no cobrados, certificados de acciones o, incluso, tarjetas de regalo que quedaron sin utilizar.

Cada año, la Oficina del Contralor del Estado de Nueva York trabaja para devolver este dinero a sus legítimos dueños. Solo en lo que va de 2025, se han entregado más de $435 millones, con un promedio de más de $2 millones diarios que regresan a los bolsillos de los residentes del estado.

Un cambio en la ley que beneficia a miles

Hasta hace poco, los neoyorquinos que sospechaban tener dinero olvidado debían presentar un reclamo formal a través de la Oficina de Fondos No Reclamados del contralor estatal. El proceso era gratuito, pero muchas personas desconocían la existencia de esos fondos o simplemente no daban el paso de reclamarlos.

Sin embargo, una nueva legislación ha transformado esta dinámica. Ahora, los fondos no reclamados que no superen los $250 se envían de manera automática a los residentes, sin necesidad de que realicen trámite alguno. El objetivo es que más personas reciban el dinero que les pertenece sin complicaciones.

Desde que entró en vigor la medida, la oficina del contralor Thomas P. DiNapoli ha enviado alrededor de 70,000 cheques, con un valor conjunto de $5.4 millones. La mitad ya fueron cobrados por los beneficiarios, aunque un 16% no pudo entregarse debido a direcciones incorrectas o cambios de domicilio.

La mayoría de los pagos automáticos han sido modestos, generalmente entre $50 y $100, pero no por ello dejan de ser un alivio económico para muchos hogares, especialmente en medio del alto costo de vida en Nueva York.

No necesitas hacer trámites para obtenr este pago de fondos no reclamados, a menos de que tu saldo supere los $250. (Foto: Shutterstock)

¿Qué pasa con montos mayores?

La legislación solo permite la entrega automática para sumas de hasta $250. Por lo tanto, quienes tengan cantidades superiores aún deben ingresar al portal oficial del contralor estatal para verificar y reclamar sus fondos.

El procedimiento es sencillo: basta con ingresar el nombre de la persona o de la organización y, en caso de aparecer dinero pendiente, completar la solicitud en línea. El trámite no tiene costo y puede representar un beneficio económico significativo, pues hay casos donde los montos superan los miles de dólares.

Staten Island: un ejemplo local del dinero olvidado

El fenómeno no solo es general en todo el estado, también se refleja en cifras llamativas a nivel local. En Staten Island, por ejemplo, actualmente hay 232,260 residentes, negocios y organizaciones con fondos no reclamados. En conjunto, la suma asciende a más de $139 millones que aún esperan ser devueltos.

Estas cifras muestran la magnitud del dinero olvidado en cuentas inactivas o instrumentos financieros que quedaron en el olvido, y refuerzan la importancia de que los neoyorquinos verifiquen periódicamente si tienen recursos a su nombre.

Cheques legítimos y advertencia contra fraudes

La Oficina del Contralor ha subrayado que todos los cheques enviados de forma automática provienen de su Oficina de Fondos No Reclamados y llevan el sello oficial. Esto significa que, si un residente recibe un cheque por un monto menor a $250 con esa procedencia, puede estar seguro de que es real.

Al mismo tiempo, las autoridades recomiendan precaución frente a posibles estafas. El contralor DiNapoli recordó que la oficina nunca cobra tarifas por devolver dinero y que la única vía segura para verificar fondos es el portal oficial del estado. Cualquier comunicación que pida pagos a cambio de liberar los fondos debe considerarse fraudulenta.

Expertos en finanzas personales destacan que esta iniciativa no solo devuelve dinero olvidado, sino que también inyecta recursos directamente a la economía local. Muchos de estos cheques, aunque modestos, ayudan a las familias a cubrir gastos cotidianos como alimentos, transporte o servicios básicos.

En un contexto en el que el costo de vida en la ciudad sigue aumentando, recibir un cheque inesperado de $100 o $200 puede marcar la diferencia para hogares de ingresos limitados. Además, la automatización del proceso evita que el dinero permanezca indefinidamente en manos del estado, garantizando que regrese a sus dueños de forma más rápida y justa.

Cómo verificar si tienes dinero pendiente

Aunque los cheques automáticos alivian el proceso para montos menores, se recomienda a todos los neoyorquinos consultar regularmente la base de datos del contralor. El procedimiento es gratuito y puede hacerse en minutos desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

En algunos casos, el dinero pendiente proviene de movimientos ocurridos hace más de una década, lo que aumenta la sorpresa al descubrir que existe un beneficio económico inesperado.

Con esta medida, el estado de Nueva York refuerza su compromiso con la transparencia y la devolución de recursos a la ciudadanía. La pregunta clave ahora es: ¿podría haber un cheque esperando por ti? La única forma de saberlo es consultar en el portal oficial de fondos no reclamados.

Sigue leyendo:

* Cheques de reembolso por inflación en Nueva York: quiénes califican y cuánto recibirán

* Quiénes recibirán cheques de estímulo de hasta $1,000 al mes