Resultado Lotería LEIDSA hoy: consulta los números ganadores del jueves, 11 de septiembre de 2025

La lotería LEIDSA es una de las favoritas en República Dominicana, con sorteos celebrados cada día y que ofrecen a los jugadores la oportunidad de ganar premios millonarios. Si te interesa participar en sus sorteos o solamente deseas estar al tanto de los últimos resultados, continúa para obtener más información.

Comprueba aquí la combinación ganadora de hoy jueves, 11 de septiembre de 2025 de la lotería más popular de República Dominicana. LEIDSA entrega premios por más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares). De cara al próximo sorteo, el pozo total de premios es de 0 millones, de los cuales 15 son de Lotto, 100 fijos de Más y 200 fijos de Supermás.

Si quieres saber los números ganadores de la lotería LEIDSA, estás en el sitio ideal. Ahora mismo, te dejamos con los últimos resultados de los últimos sorteos celebrados:

QUINIELA PALÉ ELECTRÓNICO | Números ganadores del jueves 11 de septiembre

Los números ganadores son: 45 87 27

SÚPER KINO TV | Números ganadores del jueves 11 de septiembre

Los números ganadores son: 28 75 70 24 67 01 61 58 51 72 76 47 03 11 18 32 54 12 34 15

LOTTO POOL | Números ganadores del jueves 11 de septiembre

Los números ganadores son: 01 02 14 30 31

PEGA TRES MÁS | Números ganadores del jueves 11 de septiembre

Los números ganadores son: 03 28 03

LEIDSA: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta el boleto y cuánto dinero se puede ganar?

Para participar enjugar a LEIDSA, has de comprar un ticket en uno de los lugares de venta autorizados. El boleto tiene una serie de números que debes escoger antes del sorteo. El costo del boleto de LEIDSA es de RD$30.00 (0.50 centavos de dólar) y se puede hacer la cantidad de jugadas que se desee.

Una vez que hayas seleccionado tus números, debes entregar el boleto al agente de ventas, quien te devolverá a cambio un resguardo que has de proteger con cuidado. Si ganas un premio, tendrás que presentarlo para solicitar tu premio.

Para optar a premio deberás acertar seis (6) números de treinta y ocho (38) bolos que forman parte del sorteo para llevarse el premio acumulado del día. También los ganadores con cinco, cuatro y tres aciertos se llevan premios en dinero.

¿A qué hora inician los sorteos de LEIDSA?

Los sorteos de LEIDSA se llevan a cabo cada día a diferentes horas. Por ejemplo, el sorteo de Quiniela Palé Electrónico inicia a las 2:55 PM (hora del este), mientras que el sorteo de Súper Kino TV es a las 9:00 PM (hora del este). Los sorteos de Loto Pool y Pega Tres Más también se llevan a cabo diariamente en otros horarios que verás más abajo.

SÚPER MÁS: ¿Cómo jugar?

Súper Más es uno de los sorteos con más participantes de LEIDSA, puesto que brinda a los jugadores la oportunidad de lograr grandes premios. Para jugar Súper Más, se seleccionan seis números del 1 al 35 en tu boleto. Si los adivinas todos, el premio mayor es para ti.

También puedes llevarte premios secundarios si aciertas cinco, cuatro o tres números. Por otro lado, hay un número adicional, conocido como el “número dorado”, que puede aumentar tu premio siempre y cuando coincida con uno de los números que has seleccionado.

LOTO POOL | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de LOTO POOL se lleva a cabo a diario a las 20:55 horas de lunes a viernes y los sábados a las 17:55 horas.

LOTO POOL es otro juego que ofrece LEIDSA y para jugar debes elegir seis números del 1 al 36 y un número adicional del 1 al 8. Si consigues acertar los seis números principales y el número adicional, ganarás el gran premio.

También existen más premios disponibles para aquellos que adivinen algunos de los números principales, así como el número adicional. Por ello, ¡no pasa nada si no los aciertas todos!

El juego consiste en acertar cinco números de los 31 que componen el sorteo. Si aciertas los cinco números, el premio es de un millón de pesos (18 mil dólares). Para aquellos jugadores que hayan acertado cuatro números ganadores ganarán 1,000 pesos (18 dólares) y los acertantes de tres números tendrán 50 pesos (alrededor de un dólar).

SÚPER KINO TV: ¿Cuál es el precio y qué días hay sorteos?

El precio de cada jugada es de RD$25.00. Por su lado, el sorteo de Súper Kino TV se realiza diariamente a las 20:55 horas de República Dominicana.

SÚPER PALÉ: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta y qué premios ofrece?

Por último, Súper Palé es un novedoso juego que consiste en conseguir el primer premio del Sorteo de Quiniela y Palé Electrónico y el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional. La apuesta mínima que se realiza es de RD$1 y el premio total es de RD$3,000 (54 dólares) por cada peso apostado.

