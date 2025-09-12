Real Madrid pierde a Antonio Rüdiger por tres meses

El central alemán Antonio Rüdiger ha sido la principal noticia en la tarde de este viernes para el Real Madrid. Y es que después del último entrenamiento antes del duelo ante la Real, se ha conocido que el ’22’ sufre una lesión que le va a impedir estar en Anoeta.

Se trata, según ha informado el club, de una lesión en el recto anterior de su pierna izquierda la cual queda pendiente de evolución.

Sin embargo, las primeras informaciones que llegan desde la Cadena Cope es que el jugador estará fuera de combate entre 10 y 12 semanas. Es decir, tres meses.

Parte médico de Rüdiger. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 12, 2025

Se une a Camavinga, Endrick

La baja del alemán se suma a las ya previstas por Xabi, las de Camavinga y Endrick, los más cercanos en regresar, y Bellingham y Mendy, los siguientes.

De todos ellos habló el entrenador tolosarra este viernes en Valdebebas, donde desveló que Cama ya tiene “el alta médica” para volver a los terrenos de juego y es muy optimista con Jude: “Espero tenerlo antes de octubre…”.

De esta manera, Xabi Alonso cuenta con cinco bajas para el partido ante el equipo vasco que son: Rüdiger, Mendy, Bellingham, Camavinga y Endrick

Xabi Alonso: “No está descartado que Vinicius, Mbappé y Rodrygo jueguen juntos”

Xabi Alonso ha atendido a los medios en la rueda de prensa previa al encuentro en San Sebastián ante la Real Sociedad. Un partido especial y con aroma a pasado para el tolosarra, ya que estuvo durante tres años dirigiendo al filial txuri-urdin.

Sobre los integrantes del frente de ataque dijo: “Sí que pueden jugar, han jugado mucho el año pasado. Lo pueden hacer dependiendo del partido, de ellos y de otros jugadores también. No es algo que esté descartado. Solo llevamos tres partidos. A veces pretendemos sacar conclusiones definitivas en un periodo corto”.

