Con música y servicios, El Barrio celebra su feria de salud anual de Boriken

Con un día soleado y la energía vibrante de El Barrio, la esquina de la calle 123 y la Tercera Avenida se transformó este sábado en el escenario de la Feria de Salud organizada por el Boriken Neighborhood Health Center, programa del East Harlem Council for Human Services (EHCHS). La celebración estuvo acompañada de salsa de la JJ Band y Los Duros del Swing, una orquesta local que puso a bailar a los asistentes, junto a la participación de otros grupos musicales que aportaron color y alegría a la jornada.

Decenas de organizaciones se unieron para brindar no solo información, chequeos médicos y servicios de salud, sino también comida, ropa y apoyos esenciales a residentes y visitantes. En su quinto año, el evento se ha consolidado como un espacio de encuentro y solidaridad comunitaria en East Harlem.

Al frente de la jornada estuvo el doctor Adam Aponte, jefe de oficina del Boriken Neighborhood Health Center, institución con más de medio siglo de servicio en East Harlem y reconocida por su compromiso con la atención primaria y preventiva. Aponte subrayó que la feria es una manera de acercar información y aliados comunitarios a los residentes, sin importar su estatus migratorio o su capacidad de pago. “Somos una organización con 60 años en East Harlem y nuestro centro de salud ha servido a la comunidad por más de cinco décadas; este evento es nuestra manera de ofrecer recursos y acercar a nuestros compañeros comunitarios a los residentes”, explicó.

Los asistentes tuvieron la oportunidad de hacerse pruebas de VIH. Crédito: Jenny Saavedra | Impremedia

El médico envió además un mensaje directo a quienes, por temor o desconfianza, retrasan sus visitas hasta que es demasiado tarde. Enfatizó la importancia de contar con un proveedor de atención primaria y acudir a revisiones anuales, así como de asegurar que cada miembro de la familia reciba el cuidado que necesita. “Cada hombre adulto debe tener un médico primario, cada mujer un proveedor de atención primaria y un ginecólogo, y todos deben recibir cuidado dental de manera regular, no tengan miedo de venir a vernos; estamos aquí para ayudar, no para lastimar”, señaló, recordando que el Boriken ofrece estos servicios de forma accesible para la comunidad.

El Diario, el campeón de los hispanos, también acompañó a la comunidad durante la jornada, resaltando la importancia de estos esfuerzos que buscan no solo mejorar el acceso a servicios médicos, sino también fortalecer el bienestar integral de las familias. “Siempre estamos donde está la comunidad latina, y para nosotros es fundamental participar en estos eventos, estar presentes y compartir, especialmente si se trata de la salud y el bienestar de nuestra gente”, afirmó Ingrid Jiménez, directora de marketing y ventas de El Diario.

Los asistentes, en su mayoría vecinos del área, disfrutaron de la comida, la música y los servicios de la feria. Entre ellos, Eugenia Castillo Flores, residente del sector y originaria de México, quien acudió por segunda vez tras una cirugía de corazón abierto, aseguró que su mayor preocupación es otra: “Lo que más necesito ahora es atención dental, porque después de la operación eso es lo que más me afecta y no he podido conseguir un dentista”, expresó.

También participó Rodolfo Tacuri, vecino de Queens y originario de Ecuador, quien acudió a la feria por curiosidad y para informarse sobre seguros médicos. Sin embargo, confesó que su permanencia en este país podría llegar a su fin debido a la falta de acceso a esos recursos. “Ya me voy a devolver, porque esto acá está muy duro, no tengo papeles y por eso no he podido tener seguro, me estoy poniendo mayor y no quiero enfermarme sin tener un médico, aunque aquí me han dicho que sí podría tener un seguro, a mí me da como miedo”, contó.

Salud mental

Durante la feria, las organizaciones comunitarias también resaltaron los desafíos más urgentes que enfrentan los residentes en materia de salud. Según José Abreu, representante de Heart to Heart, el problema más grande que perciben es la salud mental, un tema que cada vez más personas buscan atender y que, a su juicio, requiere mayor atención y recursos. “La salud mental es lo que más está buscando la gente, porque cada vez son más los que necesitan apoyo en este aspecto. Es un punto en el que tenemos que trabajar juntos y ofrecer más recursos, ya que afecta directamente el bienestar de toda la comunidad”, afirmó.

La feria no solo ofreció pruebas de hipertensión, azúcar, VIH y otros servicios médicos preventivos, sino que también puso al alcance orientación sobre nutrición, salud dental y acceso a seguros, entre muchas otras áreas de bienestar. Más allá de la atención inmediata, se consolidó como un recordatorio de que la salud es un derecho fundamental y de que en East Harlem la comunidad se organiza cada año para acercar estos recursos y garantizar que todos estén incluidos.