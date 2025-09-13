DT del FC Barcelona atacó a la Federación Española por la lesión de Lamine Yamal

El entrenador del FC Barcelona, el alemán Hansi Flick, reveló que Lamine Yamal no estará disponible para el encuentro de este domingo por la Liga de España ante el Valencia en el estadio Johan Cruyff, ya que “jugó con dolor” con la selección española.

Flick reconoció que le “entristece” que no haya más “preocupación” por el estado de los futbolistas.

“(Lamine) No estará disponible para mañana. Es una lástima porque jugó con la selección con dolor, tuvo problemas. Jugó 79 y 73 minutos en cada partido, y entre los partidos no estuvo entrenando, y eso no es preocuparse de los jugadores. La selección española tiene el mejor equipo del mundo y los mejores jugadores del mundo en cada posición, son increíblemente buenos. Quizás habría que preocuparse más de los jugadores, es una noticia que me entristece”, declaró en rueda de prensa.

En este sentido, el preparador alemán explicó que el internacional español “tiene unas pequeñas molestias en el pubis. Se le han hecho pruebas, no va a estar disponible para el próximo partido e, incluso, está en duda para jugar con Newcastle”. La referencia es al debut en la Champions League, el jueves que viene, en Inglaterra.

🚨⚠️La rajada entera de Hansi Flick sobre la baja de Lamine:



– Fue con la selección ya con dolor.

– NO entrenó con la selección.

– Le dieron analgésicos para jugar.

– Jugó 73 y 79 minutos pese a tener tres goles de ventaja en cada partido.#FCB 🔵🔴pic.twitter.com/hBhvY1CxJD — Martín (@maaaartin_m) September 13, 2025

Sin comunicación con la Federación

Además, también confesó que nunca habló con el seleccionador español, Luis de la Fuente. “No he hablado nunca con él, mantuve una conversación por texto, pero nunca he hablado con él; mi español no es muy bueno y su inglés tampoco es demasiado bueno, quizás ése es el problema. La comunicación podría ser mejor. Yo también he estado en este lado, como seleccionador, y sé cómo funcionan las cosas, sé lo difícil que puede ser este trabajo. Pero la comunicación con el club debe ser buena y siempre ha sido buena en mi caso”, indicó.

Tampoco estará ante el conjunto culé el centrocampista neerlandés Frenkie de Jong, aunque sí Marc Bernal. “Frenkie no estará disponible para el partido de mañana. Marc no estará en el once inicial, pero sí empezará desde el banco; su siguiente paso en el proceso de recuperación es esto: estar disponible. En los entrenamientos ha demostrado su calidad y tengo muchas ganas de poder verlo sobre el terreno de juego y jugar más”, manifestó, añadiendo que Raphinha y Ronald Araujo “están bien” tras regresar de la estancia con sus selecciones.

Por otra parte, el DT se deshizo en elogios hacia Gavi. “Es el corazón de este equipo. Su mentalidad sobre el campo es increíble, lo da todo por el club. Después de esa gran lesión que tuvo tenía ese miedo, pero ahora lo único que tiene que hacer es trabajar duro. Tendremos que ver cómo evoluciona, lo único que hay que hacer es no ejercer demasiada presión porque tiene que volver a estar en forma y estar plenamente convencido de que está bien. Lo necesitamos con confianza respecto a su rodilla y a su cuerpo”, manifestó.

